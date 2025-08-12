La mujer del 'Pelé palestino' llora su muerte en Gaza: "No quería dejarnos, que Dios no perdone a quien hizo esto"

Suleiman Al-Obeid todavía jugaba en su club de Gaza cuando en 2023 comenzó la guerra entre Hamás e Israel. Desde que Hamás atacó a las ciudades israelíes, dejando más de 1.200 fallecidos, Israel comenzó a atacar la Franja de Gaza donde ya han muerto 61.000 palestinos, entre ellos 'el Pelé palestino'.

El futbolista se encontraba en un punto de recogida de alimentos cuando un proyectil israelí acabó cayendo allí y acabó con la vida de los presentes, entre ellos Suleiman. "No quería dejarnos. Que Dios no perdone a quien hizo esto. Que Dios no lo perdone".Así lloraba su perdida la esposa del fallecido, Doaa Al-Obeid.

Ya habían perdido su casa

A principios de año también fueron victimas de otro ataque: en este caso perdieron su casa y junto a ella todas sus pertenencias. Entre ellas se encontraban todos los recuerdos de Suleiman relacionados con el fútbol; a sus 41 años Obeid había conquistado títulos y había guardado sus camisetas con el número 10, al igual que el astro brasileño.

Lo único que pudieron salvar de Obeid fue un pantalón con su dorsal. Desde su muerte su esposa no se separa de él: "Esto conserva el aroma de Suleiman, el mártir, el aroma del ser querido, el aroma del héroe que fue a por alimentos para sus hijos y fue martirizado".

"Incluso durante la crisis de la guerra, en medio de cohetes, bombardeos y genocidio, salía a jugar"

Desde entonces viven en una tienda de campaña entre las ruinas de un barrio en Gaza, donde guardan lo poco que les queda de su anterior vida: "Incluso durante la crisis de la guerra, en medio de cohetes, bombardeos y genocidio, salía a jugar", explicaba su esposa.

Su familia y el fútbol lo eran todo para él y su gran sueño era poder seguir jugando hasta los 50 años: "Nos hacía felices y nos sentíamos orgullosos de él", señalaba Inas Al-Obeid, hija de Suleiman.

Sus goles y regates le hacían un jugador imparable en el fútbol palestino. Era un ídolo y eso llevaba a que lo comparasen con los mejores de la historia: "Los niños le llamaban Henry y Pelé de Palestina", contaba Hassan Al-Balawi, peluquero en la ciudad de Gaza.

"Amaba el nombre de Pelé"

Como todo amante del fútbol, siempre quería acercarse a los mejores por lo que una comparación con Pelé o que le pusieran el sobrenombre de 'el Pelé palestino' era un orgullo para él. "El nombre de Pelé le encantaba. Pelé era toda su vida. Amaba el nombre de Pelé", contaba su hija, Inas Al-Obeid. Suleiman era un hombre que disfrutaba de lo que más le gustaba y que un proyectil en medio del a guerra le arrebató su futuro.

