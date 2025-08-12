Muere un temporero mientras trabajaba en plena ola de calor en Alcarràs, Lleida

A las 16:45 horas del lunes, un hombre que trabajaba como temporero perdió la vida mientras recogía fruta en una finca de Alcarràs, en la comarca del Segrià (Lleida). Los hechos ocurrieron justo en el momento más sofocante del día y en pleno pico de la ola de calor que azota, entre muchas otras provincias, Cataluña. En la zona los termómetros rozaban los 41 grados.

Al parecer, el trabajador empezó a sentirse mareado y mostró síntomas de malestar mientras realizaba sus tareas en un campo situado junto a la carretera de Vallmanya. Sus compañeros alertaron a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero al llegar comprobaron que el hombre no presentaba signos vitales. A pesar de los intentos de reanimación, no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Ahora, los Mossos están a la espera de los resultados de la autopsia para esclarecer la causa exacta del fallecimiento y determinar si se trata de un accidente laboral relacionado con la exposición a las altas temperaturas.

El lunes 11 de agosto, fue el más caluroso del verano en Cataluña, según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Se registraron valores extremos en varias zonas de Ponent, el Ebre y el Prepirineu. Entre los datos más destacados está Vinebre, en Tarragona, que marcó 43,8 ºC, la cifra más alta del año en la comunidad.

La muerte del temporero sería el segundo fallecido por ola de calor este verano en Cataluña, en el caso de que la autopsia lo confirme. El primero se registró a finales de junio, cuando una trabajadora del servicio de limpieza municipal de Barcelona perdió la vida en circunstancias similares.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com