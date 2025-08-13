Unai Simón, muy crítico con el Villarreal - Barcelona de Liga en Miami

Unai Simón, guardameta internacional del Athletic Club, ha mostrado su rechazo a la posibilidad de que se juegue en Miami el Villarreal-Barcelona de esta temporada, como se está planteando. "Es una falta de respeto a los aficionados", afirmó este martes en rueda de prensa en Lezama.

"Yo creo que el fútbol tiene que ser siempre de los aficionados, se les debe respetar, porque me parece una falta de respeto. Si ocurriese en el Athletic me parecería mal, en el Athletic y en cualquier otro equipo", añadió.

"Si ocurriese en el Athletic me parecería mal, en el Athletic y en cualquier otro equipo"

El portero insistió en que "el fútbol forma parte de los aficionados, en el caso del Athletic de los socios, de la gente que nos ha llevado a donde estamos ahora. Nosotros somos la cara en el campo pero sin ellos el fútbol no existiría".

Simón subrayó que, de darse el caso, "si le tocase al Athletic ir a Miami, no lo vería factible porque aunque se pague desplazamiento, alojamiento y la entrada, hay muchos aficionados que no pueden ir". Y puso un ejemplo: "Hay aficionados que van con el bastón al campo porque viven al lado. Si les hacen ir a Miami es una jornada perdida que han dejado de ver a su equipo y de animar a su equipo".

La queja del Real Madrid

El Real Madrid, por su parte, ha manifestado su "más firme rechazo" a la propuesta de disputar en Miami el partido entre el Villarreal y el Barcelona correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports, previsto para el 20 de diciembre. En un comunicado oficial, el club presidido por Florentino Pérez advierte que esta medida "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial" y supone una alteración del "equilibrio competitivo".

El lunes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó de que trasladaría a la UEFA la solicitud de Villarreal y Barça para celebrar este encuentro en el estadio Hard Rock de Miami, un viejo objetivo de LaLiga que, con la llegada de Rafael Louzán a la presidencia federativa, podría estar más cerca de concretarse.

El club blanco se ha convertido en el primer club que expresa públicamente su oposición a esta iniciativa. En su nota oficial, denuncia que es una medida "impulsada sin información ni consulta previa a los clubes" y alerta de que "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

¿A la tercera irá la vencida?

Estas reacciones se producen después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) haya elevado a la UEFA la solicitud para que el Villarreal-Barça se dispute oficialmente en el estadio de Miami, una petición conjunta de ambos clubes.

La elección del Hard Rock Stadium no es nueva: ya intentó acoger un partido oficial en 2018 (Barça-Girona) y en 2019 (Villarreal-Atlético), aunque en ambas ocasiones la propuesta fue frenada por la RFEF y la FIFA, entonces bajo la presidencia de Luis Rubiales.

Ahora, con la normativa de la FIFA modificada y sin prohibición explícita, las condiciones han cambiado. Si Javier Tebas, presidente de LaLiga y actual vicepresidente de la RFEF, logra el visto bueno del presidente Rafael Louzán y el aval definitivo de UEFA y FIFA, LaLiga EA Sports podría hacer realidad su viejo sueño: disputar su primer partido oficial fuera de España, en su segundo mercado más potente después del nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com