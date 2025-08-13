Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Caso Simona Cinà: ahogada en una piscina, con una marca en la nuca y bajo sospecha de haber consumido drogas

La voleibolista de 20 años, nadadora experta, fue hallada muerta en la piscina de una villa en Palermo tras una fiesta. La autopsia confirma que murió ahogada.

La joven voleibolista Simona Cin&agrave;

La joven voleibolista Simona CinàIG

La autopsia practicada a Simona Cinà ha confirmado que la joven deportista murió por ahogamiento. La voleibolista, de 20 años y con experiencia como nadadora, fue encontrada el pasado sábado 2 de agosto en el fondo de la piscina de una villa en Bagheria (Italia), donde celebraba la graduación de dos amigos. Según los forenses, tenía agua en los pulmones y no presentaba signos de violencia ni malformaciones cardíacas, lo que descarta un infarto.

La Fiscalía de Termini Imerese ha abierto una causa por homicidio involuntario contra varias personas, según detalló la periodista Lara Sirignano en Corriere della Sera. La reportera apunta que la investigación comenzó tras la denuncia de la familia y que se han incautado numerosos objetos de la fiesta, como botellas de vino espumoso, ginebra, spritz, vasos y ropa, algunos pertenecientes a la víctima.

Hipótesis más probable

El caso, sin embargo, sigue abierto. Los expertos señalan que, en condiciones normales, Cinà no debería haberse ahogado en una piscina de dimensiones reducidas. La autopsia detectó una pequeña marca en su nuca, lo que ha llevado a especular con que pudiera haberse golpeado accidentalmente y perdido el conocimiento. No obstante, la hipótesis más probable es que sufriera un desvanecimiento mientras nadaba tras consumir alcohol o, tal vez sin saberlo, drogas.

Pruebas toxicológicas

La confirmación llegará con los resultados de las pruebas toxicológicas, previstas en un plazo de 45 días. Mientras tanto, los investigadores continuarán tomando declaración a testigos y analizando pruebas para esclarecer qué ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada, cuando la joven perdió la vida. En ese momento había unos 20 invitados en la fiesta y ninguno habría advertido que se encontraba en apuros.

Fue finalmente uno de los organizadores quien vio el cuerpo boca abajo en el fondo de la piscina, en una zona poco iluminada, mientras limpiaba; los padres de Simona han cuestionado que nadie la viera antes en el agua. Sus amigos intentaron reanimarla sin éxito antes de que llegaran los servicios de emergencia, que la encontraron ya sin vida.

De momento Capaci, su localidad natal en la provincia de Palermo, despidió a la joven en un funeral que congregó a familiares, amigos y vecinos conmocionados por la tragedia.

