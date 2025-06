Toni Nadal se moja sobre Alcaraz o Sinner para Wimbledon: "Es algo superior mentalmente"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner siguen centrando todas las miradas en la antesala de Wimbledon. El último en pronunciarse sobre los dos grandes dominadores del circuito ha sido Toni Nadal, una de las voces más respetadas del tenis mundial y exentrenador de Rafa Nadal. En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el español ha valorado la última final de Roland Garros y ha señalado a un posible tapado para el tercer Grand Slam del año.

"Fue una derrota muy dura. A Jannik le faltó un poco de calma en el momento más importante. Quizás su 'box' debería haberle dicho '¡Tranquilo!'. Había tensión, Jannik estaba a un paso de ganar su cuarto Grand Slam, igualando a Carlos, y si en una situación así tienes tres puntos de partido con 5-3 en tierra batida, donde el saque es menos decisivo y no puedes cerrar, entonces sí, puede doler mucho", reflexionó Toni Nadal sobre el desenlace del último Roland Garros, en el que Alcaraz remontó para llevarse el título.

La serenidad, clave

El técnico balear considera que ese factor de gestión emocional puede ser clave para explicar la diferencia entre ambos jugadores en este momento: la serenidad en los instantes decisivos.

"Quizás a Sinner aún le falte algo de consistencia tras el parón, pero no olvidemos que ha jugado dos finales, un Masters 1000 y un Grand Slam, desde su regreso. Creo que el español es algo superior mentalmente en los momentos decisivos, mientras que el italiano es mejor imponiendo un ritmo muy alto sin cometer errores. Pero en el momento clave, entre los dos, quizás Carlos sea un poco superior".

Positivo por dopaje

Además, Toni Nadal defendió a Jannik Sinner tras la polémica que acompañó al número 1 del mundo por un positivo en un control antidopaje, que acabó en una sanción de dos meses pactada: "Estoy convencido de su razón. Este caso le ha influenciado, no sólo por la falta de partidos, que inevitablemente se traduce en el ritmo de juego, sino también mentalmente, ha tenido un peso muy importante. Debemos sancionar a quienes cometen delitos, a quienes quieren hacer trampa, y desde luego no a jugadores como Sinner, que claramente no quería hacer nada injusto y no tenía ninguna ventaja. Jannik es una persona excepcional y sancionar a jugadores por los errores de otros no lleva a nada", sentenció.

¿Sorpresa en Wimbledon?

Con la vista ya puesta en Wimbledon, que arranca el 1 de julio, Toni Nadal también se mojó en cuanto a los favoritos y abrió la puerta a una posible sorpresa. Aunque no desveló su nombre, sí avanzó que confía en un 'outsider' que pueda romper con el favoritismo de Alcaraz y Sinner en la hierba del All England Club.

"Si todo va normal, final Sinner-Alcaraz [sería lo esperado], pero estamos hablando de un Grand Slam particular, siempre hay algunas sorpresas. Si te topas con un [Ben] Shelton u otro gran pegador ese día, pueden caer cabezas importantes. La hierba es una superficie traicionera, donde el partido puede descontrolarse rápidamente", apostilló el tío de Rafa Nadal.

