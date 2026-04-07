La imagen de Rafa Nadal entrenando con Swiatek en su Academia: el balear volvió a 'pegar' su famosa derecha

Rafa Nadal ha vuelto a coger una raqueta de tenis para dar algunos consejos a Iga Swiatek, cuatro veces campeona de Roland Garros y que ha 'fichado' de forma relámpago a Francisco Roig, exentrenador de Rafa, de cara a la gira de tierra.

Swiatek confía en Roig ¿y Nadal? para la gira de tierra

La polaca está atravesando un pequeño bache en este 2026 tras caer en cuartos del Open de Australia, de Doha e Indian Wells y de no superar los 1/16 en Miami. Resultados que han hecho saltar las alarmas de la número 4 del mundo, que ante esta situación y conocedora de la importancia de la tierra en su calendario ha decidido ponerse en manos del que fuera pieza clave del éxito de balear en sus últimos años. Por eso, con la gira de tierra por delante, Swiatek ha querido entrenar en Rafa Nadal Academy junto a Roig y el propio Rafa Nadal.

A primera vista, en los vídeos que han ido publicándose en redes sociales se puede apreciar a Nadal y el técnico enseñando ejercicios de derecha, posición en pista y colocación de pies con Swiatek como alumna privilegiada. Es más, el ganador de 14 Roland Garros incluso ha pegado varios golpes de derecha en el entrenamiento. Hace pocos meses aseguró que está volviendo a jugar poco a poco.

En cuanto a la gira de tierra, Iga defiende las semifinales del Mutua Madrid Open, una tercera ronda en Roma y de nuevo las semifinales en Roland Garros, resultados que deberá mejorar para escalar en el ranking y, sobre todo, intentar hacerse con algún título.

Perricard, a Francisco Roig: "Nunca vi algo así"

Por otra parte, esta 'unión' entre Roig y Swiatek ha dejado más que enfadado al que fuera pupilo del técnico hasta hace días, el francés Perricard, quien confesó recientemente lo "decepcionado" que se encuentra tras esta repentina decisión de Francis:

"Con Francisco, la idea era continuar al menos hasta la temporada de hierba, pero después de Miami decidió poner fin a la relación. Sin embargo, hasta entonces, todo había ido muy bien. Íbamos a reunirnos para hacer una semana de preparación en España. Fue mi agente quien me informó. Él no me lo comunicó directamente. Confiaba en su palabra, en lo que podía aportarme. Tirar todo eso por la borda tan rápido me parece una pena. Después, es un mundo duro, implacable. Nunca había visto algo así. Fue muy sorprendente y me decepcionó", explicó el francés en una entrevista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.