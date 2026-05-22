Muere Kyle Busch, doble campeón de la NASCAR, a los 41 años de forma repentina

Kyle Busch, doble campeón de la NASCAR, ha muerto este jueves a los 41 años, según informó el organismo estadounidense en un comunicado.

"Estamos entristecidos y desconsolados al compartir la noticia del fallecimiento de Kyle Busch, bicampeón de la Copa y uno de los pilotos más grandes y aguerridos de nuestro deporte. Tenía 41 años", publicó la entidad.

"Extendemos nuestro más profundo pésame a la familia Busch, a Richard Childress Racing y a toda la comunidad del automovilismo", añade el comunicado.

Hospitalizado por una grave enfermedad

Su equipo, el Richard Childress Racing, había anunciado poco antes de que Busch estaba hospitalizado por una grave enfermedad, a falta de pocos días para la disputa de las 600 Millas de Charlotte, en Carolina del Norte.

Busch, nativo de Las Vegas, corrió para tres dueños de equipos miembros del Salón de la Fama en la Cup Series, comenzando su carrera con Hendrick Motorsports como novato en las grandes ligas de las carreras de autos de turismo en 2005, subraya la NASCAR.

Se unió a Joe Gibbs Racing en 2008, estableciendo una asociación de largo plazo que lo convirtió en la cara de los esfuerzos de Toyota en NASCAR. Pasó las etapas finales de su carrera con Childress, llegando en 2023 y tomando las riendas del Chevrolet número 8.

Última carrera

Kyle Busch comunicó por radio a su equipo cuando llegaba al final de la Cup Series en Watkins Glen, que le administrasen una inyección al finalizar la carrera.

Busch compitió en Dover el fin de semana pasado y ganó la carrera de la Truck Series para Spire Motorsports. Terminó en el puesto 17 en la carrera All-Star de NASCAR con Richard Childress Racing.

El piloto de 41 años ocupaba el puesto 24 en la clasificación de la Cup Series esta temporada, con dos resultados entre los diez primeros en 12 carreras.

"Toda nuestra familia de NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch. Futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez en la vida. Era aguerrido, apasionado, sumamente habilidoso y sentía un profundo amor por el deporte y los aficionados", compartieron.

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