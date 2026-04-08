Horario y dónde ver el partido de Carlos Alcaraz de octavos de final del Masters de Montecarlo
Carlos Alcaraz buscará este jueves una nueva victoria en el Masters de Montecarlo, tras debutar con un arrollador triunfo ante Sebastián Báez (6-1 y 6-3). El murciano, actual campeón en el Montecarlo Country Club, suma seis victorias consecutivas sobre la arcilla monegasca, las cinco (Cerúndolo, Altmaier, Fils, Davidovich y Lorenzo Musetti) que le dieron el título el año pasado, y la del estreno de este martes ante el argentino Báez; y un total de 14 triunfos consecutivos sobre polvo de ladrillo (seis en Roma 2025, siete en Roland Garros 2025 y una en Montecarlo 2026).
En los octavos de final se medirá ante el ganador del Tomas Etcheverry - Terence Atmane, programado para este miércoles en el tercer turno de la pista Baronne Elizabeth-Ann de Massy. El número 1 del mundo no se ha medido ante ninguno de los dos tenistas en partido ATP, aunque con Etcheverry hay un precedente en el Challenger de Trieste 2020, con victoria para Alcaraz (7-6(2) y 6-3).
Carlos Alcaraz sabe que debe ganar por segunda vez en Montecarlo para retener el número 1 del mundo, algo que el murciano da por perdido ante la gran cantidad de puntos que debe defender en la gira de tierra batida frente a Jannik Sinner.
"Sinner no defiende puntos y es normal que tarde o temprano lo pierda. Luego me tocará recuperarlo", se sinceró Alcaraz.
"Tenía ganas de ensuciarme los calcetines. Creo que he jugado un gran partido"
Sobre su debut ante Báez, el pupilo de Sami López reconoció estar "contento" por el nivel ofrecido en su primera partido en tierra batida después de casu un año sin jugar en esta superficie.
"Estoy muy contento, hace casi un año desde el último partido en tierra y ya la echaba de menos. Tenía ganas de ensuciarme los calcetines. Creo que he jugado un gran partido. Me he preparado muy bien. Estoy muy contento y veremos a dónde lleva la semana", reflexionó el ganador de siete grand slam.
Horario y dónde ver el partido de Alcaraz en los octavos de Montecarlo
Carlos Alcaraz jugará su partido de octavos de final del Masters de Montecarlo 2026 ante el ganador del Tomas Etcheverry - Terence Atmane el jueves 9 de abril en un horario por confirmar por parte de la organización del torneo monegasco.
La crónica del partido, el resultado y las reacciones de los protagonistas se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del Rolex Montecarlo Masters.
