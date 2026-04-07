Alcaraz se sincera: "Voy a perder el número 1"

Pese a una imponente victoria ante Seba Báez, Carlos Alcaraz ha decidido 'quitarse' la presión de verse obligado a mantener el número 1 en esta gira de tierra, algo que tiene realmente complicado ya que defiende el título en Montecarlo, Roma y Roland Garros (también la final en el Godó) , mientras que Sinner solo puede sumar en la mayoría de ellos (Montecarlo, Madrid...).

"Perderé el 1, no sé si aquí o en el siguiente, pero defiendo mucho y Sinner nada... Ahora es algo que no está en mi cabeza"

"Sé que voy a perder el número uno del mundo, no sé si será en este torneo o en el siguiente. Defiendo muchos puntos y será difícil defenderlos todos. Y si lo hago, Jannik sumará porque no defiende nada. Yo voy a hacer lo que pueda, pero para mí el número uno no es algo que esté ahora mismo en mi cabeza. El objetivo es sentible lo mejor posible sobre tierra batida. Vamos a ver cómo se me da la gira", explicó el murciano tras arrollar al argentino Báez en su debut en el Principado (6-1 y 6-3 en algo más de una hora).

La realidad es que apenas hay una distancia virtual de 240 puntos entre el español y el italiano, ya que Carlos defiende 1.000 puntos en Montecarlo y Jannik solo puede sumar tras perderse este torneo y el de Madrid por ser sancionado por dopaje.

Alcaraz defiende 4330 puntos: Sinner solo 1950

Alcaraz defiende 4.330 puntos en la gira de tierra, mientras que el transalpino 'solo' 1.950 puntos, finales en Roma y Roland Garros, por lo que volvería a la cima del tenis mundial si es campeón, si es semifinalista y Alcaraz no pasa de octavos, o si es finalista y Alcaraz no llega al partido por el título.

"Me ha sorprendido mi nivel de hoy"

No obstante, lo importante para el español es ir haciéndose a la tierra, ganar el mayor número de títulos y, más importante, llegar a Roland Garros en un buen estado físico y psicológico: "Me ha sorprendido mi nivel de hoy, tanto de tenis como de movimientos. Me he preparado bien la semana pasada... Pero pensaba que iba a jugar peor y estoy muy contento de todo", explicó Alcaraz tras confirmar su pase a los octavos de final, ronda en la que se medirá al ganador del Etcheverry-Atmane. Jannik, por su parte, arrasó al francés Humbert por 6-3 y 6-0 y se verá las caras en octavos ante Cerúndolo o Machac. En Montecarlo han caído ya nombres de la talla de Tsitsipas (tres veces campeón), Wawrinka, Monfils, Khachanov, Bautista y Shapovalov.

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