Matías Prats recuerda la DANA de Valencia: "Lo más duro que he tenido que contar"

Este miércoles 29 de octubre se cumple un año de la trágica DANA que arrasó la Comunidad Valenciana, dejando 229 muertos. De ellos, dos personas aún siguen desaparecidas.

Matías Prats, presentador de las Noticias del Fin de Semana, fue uno de los periodistas que se trasladó en aquellos días a la zona cero de la devastación para contar en primera persona lo que estaba ocurriendo y recoger los testimonios de las víctimas. A pocos días del aniversario ha recordado cómo vivió como periodista uno de los momentos más duros de la historia reciente de España.

"Cuántas veces te he contado, Mónica, que ha sido el acontecimiento más duro y más terrible que he tenido que contar a nuestros espectadores. Ver con nuestros propios ojos cómo buscaban a las personas desaparecidas entre esos coches apilados, desvencijados, cubiertos por toneladas de barro y agua. Casas destruidas, hogares anegados, vidas rotas, familias destrozadas para siempre. Ha pasado un año pero para muchos de nosotros parece que fue ayer", relataba Matías Prats en directo en Antena 3 Noticias.

El día a día en Paiporta, un año después

Esta sensación es la misma que tienen los vecinos de Paiporta cada vez que salen a la calle. Las consecuencias siguen siendo visibles, con bajos y viviendas destrozadas, y la vista del barranco del Poyo que cada día les recuerda las vidas que se perdieron arrastradas por la riada. Las víctimas aseguran que cada vez que pasan por ese punto recuerdan lo ocurrido aquella tarde del 29 de octubre.

Este lugar está sirviendo también como epicentro de los homenajes. Con velas, los vecinos de Paiporta intentan aportar luz ante tanta oscuridad. Mientras, los trabajos de reconstrucción continúan. El metro de Paiporta ha vuelto a funcionar, aunque todavía con problemas. El puente de Paiporta que se vino abajo por la fuerza del agua ha sido sustituido por una pasarela provisional que cuesta cruzar. "Es imposible no recordarlo", afirma una vecina.

Todos los vecinos perdieron los vehículos y muchos locales comerciales cerraron la persiana para siempre. "En Paiporta estamos normalizando cosas que no son normales en un país civilizado", asegura otra afectada. Y una realidad durísima: "Cuando llueve la gente se pone llorar".

Muchos han aprendido que lo importante no es olvidar sino seguir caminando.

