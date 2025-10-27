Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

El Clásico

El cabreo de Vinícius al ser sustituido en El Clásico: "Me voy del equipo... Me voy, mejor me voy"

El delantero brasileño, según DAZN, explotó después de ser sustituido por Xabi Alonso ante el Barcelona y amenazó con marcharse del equipo.

Vin&iacute;cius, en el momento de su cambio en el Cl&aacute;sico

Vinícius, en el momento de su cambio en el ClásicoReuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El Real Madrid venció al Barcelona (2-1) en el Clásico jugado este domingo en el Santiago Bernabéu, cambio la dinámica de los últimos duelos ante el equipo de Hansi Flick y abrió una brecha de cinco puntos en el liderato. Buenas noticias para los de Xabi Alonso en un duelo que fue muy caliente, principalmente por las declaraciones previas de Lamine Yamal, y que terminó con una tangana después de que Carvajal se dirigiera al delantero culé sobre el césped.

Quizás el único lunar o problema a resolver para el propio Xabi Alonso tiene nombre propio: Vinícius Jr. Y es que el delantero brasileño no se tomó muy bien su cambio y estalló al ser sustituido por el técnico tolosarra. El enfado del delantero blanco fue tremendo e cinlusó enfiló el túnel de vestuarios, mascullando su cabreo por ser cambiado. Las cámaras de DAZN captaron toda la secuencia al detalle y, siempre según esas imágenes, Vinícius se marchó por la bocana de los vestuarios amenazando con abandonar el equipo.

"¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor me voy!", exclama Vinícius, según las imágenes de DAZN.

El enfado de Vinícius venía ya del momento del cambio, cuando el brasileño pedía explicaciones a Xabi Alonso por el cambio.

"¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿Yo? Vai tomar no cu!" -en castellano, vete a tomar por culo-, explota Vinícius aún sobre el césped.

Esas palabras de Vinícius no sentaron muy bien a Xabi Alonso que exclamó lo siguiente: "¡Venga Vini, h**tias!"

Xabi Alonso: "¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos"

El propio Xabi Alonso no quiso entrar a valorar la reacción de Vinícus tras el partido.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos", señaló el técnico tolosarra.

"Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario", zanjó Xabi Alonso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Christian Jongeneel nada desde Tenerife hasta La Gomera por los niños de Nepal

Christian Jongeneel y su reto solidario entre Tenerife y La Gomera

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa en Tokio

Carlos Alcaraz valora la nueva pista del Masters de París: "Es más lenta y eso permitirá que se vea más el juego"

Vinícius, en el momento de su cambio en el Clásico

El cabreo de Vinícius al ser sustituido en El Clásico: "Me voy del equipo... Me voy, mejor me voy"

Carlos Alcaraz, en un partido del Six Kings Slam

Horario y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París

Muere José Manuel Ochotorena, en un entrenamiento con el Valencia en 2022
Fútbol

Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia, a los 64 años

Imagen de El Clásico tras el pitido final (2-1)
LaLiga

Los jugadores del Real Madrid pasan factura a Lamine Yamal tras el Clásico: ¡las reacciones de Carvajal, Bellingham, Vinicius...!

Vinicius Jr reacciona al ser cambiado en El Clásico
El Clásico

Así fue el tremendo enfado de Vinicius con Xabi Alonso tras ser sustituido en El Clásico: el brasileño se fue directo a vestuarios

El brasileño dejó el campo en el minuto 72', con 2-1 en el marcador, y terminó yéndose a vestuarios muy enfadado.

Bellingham celebra su gol en El Clásico (2-1)
El Clásico

El Madrid se reconcilia con los Clásicos y da el primer golpe a la Liga (2-1)

El equipo de Xabi rompe la racha de cuatro seguidos perdiendo y asesta el primer golpe a la Liga y al Barça, al que ya aventaja en 5 puntos. Vinicius se enfadó como nunca con Xabi tras ser sustituido en el 72' y los banquillos se enfrentaron tras la expulsión de Pedri.

Escalofriante accidente en Moto 3: ¡el español Rueda chocó de frente contra Dettwiler!

Escalofriante accidente en Moto 3: ¡el español Rueda chocó de frente contra Dettwiler y salieron disparados!

Un hombre armado irrumpe en un torneo de rugby

Dos encapuchados armados con machetes siembran el pánico en un torneo de rugby en Australia

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las grandes estrellas de El Clásico

Real Madrid - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver El Clásico de LaLiga en directo

Publicidad