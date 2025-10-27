El cabreo de Vinícius al ser sustituido en El Clásico: "Me voy del equipo... Me voy, mejor me voy"

El Real Madrid venció al Barcelona (2-1) en el Clásico jugado este domingo en el Santiago Bernabéu, cambio la dinámica de los últimos duelos ante el equipo de Hansi Flick y abrió una brecha de cinco puntos en el liderato. Buenas noticias para los de Xabi Alonso en un duelo que fue muy caliente, principalmente por las declaraciones previas de Lamine Yamal, y que terminó con una tangana después de que Carvajal se dirigiera al delantero culé sobre el césped.

Quizás el único lunar o problema a resolver para el propio Xabi Alonso tiene nombre propio: Vinícius Jr. Y es que el delantero brasileño no se tomó muy bien su cambio y estalló al ser sustituido por el técnico tolosarra. El enfado del delantero blanco fue tremendo e cinlusó enfiló el túnel de vestuarios, mascullando su cabreo por ser cambiado. Las cámaras de DAZN captaron toda la secuencia al detalle y, siempre según esas imágenes, Vinícius se marchó por la bocana de los vestuarios amenazando con abandonar el equipo.

"¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor me voy!", exclama Vinícius, según las imágenes de DAZN.

El enfado de Vinícius venía ya del momento del cambio, cuando el brasileño pedía explicaciones a Xabi Alonso por el cambio.

"¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿Yo? Vai tomar no cu!" -en castellano, vete a tomar por culo-, explota Vinícius aún sobre el césped.

Esas palabras de Vinícius no sentaron muy bien a Xabi Alonso que exclamó lo siguiente: "¡Venga Vini, h**tias!"

Xabi Alonso: "¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos"

El propio Xabi Alonso no quiso entrar a valorar la reacción de Vinícus tras el partido.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos", señaló el técnico tolosarra.

"Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario", zanjó Xabi Alonso.