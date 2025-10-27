Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lluvias atlánticas

Esta semana sí, llegan lluvias de las buenas: la previsión detallada, por César Gonzalo

Tenemos por delante una semana lluviosa, que arranca con un lunes de cielos despejados salvo en Andalucía con lluvias en su costa. Podrán ser fuertes en Huelva, Sevilla y Cádiz durante la mañana. En resto del país predominarán los cielos despejados y las temperaturas máximas en ascenso, a pesar del frío de esta madrugada.

César Gonzalo

César Gonzalo avisa que el tiempo otoñal se impone esta semana. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

De las buenas, sí, de las que aportan a nuestros embalses, humedecen nuestros campos y para los amantes de setas, de las que dan comienzo a la temporada. Ya tuvimos un avance durante el fin de semana, pero ahora la puerta que permite la llegada de las lluvias se abrirá durante mucho más tiempo en el atlántico.

Lunes soleado

Todo lo anterior es válido para el resto de la semana. En este lunes salvo en Andalucía, en el resto tendremos un día de cielos rasos. En la comunidad andaluza la jornada ha comenzado con lluvias en el oeste. Precipitaciones que han obligado a activar los avisos de AEMET. En nivel naranja encontramos Huelva, en amarillo Cádiz y Sevilla, en estas zonas se esperan fuertes tormentas durante la mañana y quizás primera hora de la tarde. Por otro lado, el viento de Levante dejará cielos nublados en el mar de Alborán, nubes que podrán dejar algunas gotas en Málaga, Granada, Almería y Ceuta. En Canarias podríamos tener algunas nubes en las islas más montañosas, en el resto de las islas y la península tendremos un lunes soleado.

Suaves temperaturas

Tras el frío de la madrugada que nos ha dejado heladas en municipios de la mitad norte. Tendremos una tarde con temperaturas máximas que bajarán en el sur de Andalucía y que en cambio ascenderán en el resto. Las más bajas se prevén en León, Burgos y Pamplona con unos 15º de máxima. Rondarán los 20ºC en el centro y los 23º en las costas del Mediterráneo.

Lluvias atlánticas

A partir de mañana comienzan las precipitaciones, llegando al oeste del país. Durante el miércoles, se extenderán al centro. El jueves darán una tregua, aunque regresarán a Galicia de la mano de un nuevo frente. Para dejar un viernes en el que de nuevo las lluvias aparecerán en el interior. No serán las últimas porque de cara a al fin de semana una nueva borrasca promete dejar más lluvias.

