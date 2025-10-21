LaLiga confirma la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami

La LaLiga ha confirmado este martes que el partido entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, previsto para disputarse en Miami (Estados Unidos) durante la temporada 2025-2026, no se celebrará finalmente. Según informa la patronal del fútbol español en un comunicado, la promotora Relevent, encargada de la organización del encuentro, ha decidido cancelar el evento "debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

En su comunicado, LaLiga lamenta profundamente la suspensión del proyecto, que considera "una oportunidad histórica e inigualable" para avanzar en la internacionalización del fútbol español. El organismo recuerda que la celebración de un encuentro oficial fuera de España habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de la competición, fortaleciendo la presencia de los clubes y jugadores en un mercado estratégico como el de Estados Unidos.

La cancelación se produce tras varias semanas de quejas dentro del fútbol español, como el paro simbólico de 15 segundos que los equipos realizaron al inicio de los partidos del pasado fin de semana, una protesta impulsada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Además, la falta de acuerdo institucional y la disconformidad del Gobierno con la celebración del encuentro fuera del país han contribuido al clima de incertidumbre que finalmente ha llevado a la promotora a desistir del proyecto.

Meses de incertidumbre

El pasado 11 de agosto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció su intención de solicitar a la UEFA permiso para disputar el encuentro Villarreal-FC Barcelona en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario habitual de los Miami Dolphins en la NFL y sede de grandes eventos deportivos como los torneos de tenis ATP y WTA 1000 o el Gran Premio de Fórmula 1.

La Junta Directiva de la RFEF dio luz verde a la petición de ambos clubes para celebrar allí el partido correspondiente a la jornada 17 de Primera División, a la espera del visto bueno definitivo de la FIFA. El estadio elegido ya había sido propuesto en 2018 para un Barça-Girona y en 2019 para un Villarreal-Atléticode Madrid, aunque en ambas ocasiones el plan fue frustrado por decisiones judiciales.

Tanto la RFEF como la FIFA se opusieron entonces a que el campeonato español se disputara fuera del país. En aquel momento, Luis Rubiales presidía la Federación y Javier Tebas ya dirigía LaLiga, impulsor principal de esta idea.

La posibilidad de celebrar un partido oficial en Estados Unidos, considerado el segundo mercado más importante para LaLiga tras el español, es una aspiración que Tebas ha defendido durante años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.