Real Madrid - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver El Clásico de LaLiga en directo

Llega el primer Clásico de la temporada con el liderato en juego. Real Madrid y Barça se enfrentan este domingo 26 de octubre en el Santiago Bernabéu en el que puede ser uno de los primeros puntos de inflexión de la temporada. El Madrid afronta el duelo con 24 puntos, por los 22 de los azulgrana, que necesitan ganar para volver a lo más alto.

Los de Xabi -se estrena como entrenador en un Clásico- recuperaron la primera posición tras el batacazo culé en el Pizjuán(4-1) antes del parón de selecciones y llegan con cuatro victorias consecutivas (Kairat Almaty, Villarreal, Getafe y Juventus); mientras que el Barça goleó a Olympiacos en Champions(6-1) y salvó los muebles de milagro ante el Girona en Liga con un tanto de Araújo en el descuento. Eso sí, es el Madrid, y concretamente Xabi, quienes parten con más presión después de que el tolosarra 'perdiera' los dos grandes partidos que ha dirigido como técnico blanco (vs PSG en el Mundial de Clubes y vs Atleti en el derbi). Por si fuera poco, los madrileños han perdido los últimos cuatro Clásicos oficiales, encajando hasta dos goleadas (2-5 y 0-4) y 16 goles en contra por solo 7 a favor.

Laporta y Lamine calientan el Clásico

Además, ya se ha encargado Joan Laporta e incluso Lamine Yamal de calentar más aún si cabe el primer Madrid-Barça de la temporada: "¿El Madrid? Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...", dijo el futbolista, que tendrá la presión de liderar un ataque repleto de bajas... Los locales se aferrarán a una buena versión de Vinicius y a que Mbappé siga en su línea (máximo goleador de la Liga con 10 goles y anotando en ocho de los últimos nueve partidos oficiales).

Muchas bajas en el Barça

Además de Flick, que no estará en el banquillo tras ver la roja ante el Girona, el Barça tiene las bajas de Joan García, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Raphinha y Lewandowski; mientras que en los blancos las únicas ausencias son Alaba y Rüdiger.

Por otra parte, el colegiado que arbitrará el casi seguro polémico Clásico será César Soto Grado.

Los posibles onces de Xabi y Flick

Estos son los posibles onces de Xabi Alonso y Hansi Flick para el primer Clásico de la temporada:

Real Madrid: Courtois; Carreras, Militao, Huijsen, Carvajal; Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler; Vinicius y Mbappé.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine, Rashford y Ferran.

Horario y dónde ver El Clásico de LaLiga

El partido de la jornada 10 de LaLiga entre Real Madrid y Barcelona se disputará este domingo 26 de octubre a las 16:15 en el estadio Santiago Bernabéu. Un Clásico que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión, la previa, los onces oficiales y la última hora.

