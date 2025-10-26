Los jugadores del Real Madrid pasan factura a Lamine Yamal tras el Clásico: ¡las reacciones de Carvajal, Bellingham, Vinicius...!

Algunos jugadores del Real Madrid quisieron pasar factura a Lamine Yamal tras la victoria blanca en El Clásico (2-1) que ha reforzado el liderato del equipo de Xabi (+5 puntos respecto al Barça). Bellingham, Carvajal, Vinicius y compañía se acordaron del futbolista culé y de sus polémicas declaraciones en la previa.

"Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé...", dijo Lamine en un debate en la Kings League, donde también aseguró que iba a marcar: "¿Tú que crees?", le dijo irónicamente a Ibai. Pues bien, el desenlace del Clásico no le ha dejado en muy buen lugar, y además de la derrota de su equipo y de un partido muy discreto, algunos futbolistas blancos le recordaron sus declaraciones de una u otra manera.

El gesto de Carvajal a Lamine

Uno de los primeros fue el capitán Dani Carvajal, el veterano lateral salió en los últimos minutos y tras el pitido final se dirigió a Lamine con un gesto que se interpreta como "hablas demasiado". Lo vio el jugador del Barça y se encaró con él desde la distancia. Y sí, ambos comparten vestuario en la Selección.

Vinicius y Lamine: "Solo pases atrás"

El que no podía faltar en la tangana fue Vinicius... El brasileño tuvo varios piques con Lamine, al que provocó diciendo que hoy solo hacía "pases para atrás", y tras el final le hizo un gesto parecido al de Carvajal. En esta ocasión el azulgrana le contestó con un gesto de "nos vemos en vestuarios". Esta vez Lamine estaba escondido y apenas quiso entrar al trapo, solamente cuando Vinicius le provocó.

Bellingham: "Hablar es gratis"

Jude, por su parte, no lo hizo en el campo, sino en las redes sociales, donde sencillamente se acordó de las palabras de Lamine y mandó un mensaje muy directo: "Hablar es gratis. Hala Madrid siempre", escribió el inglés después de firmar su mejor partido de la temporada y de anotar el decisivo 2-1.

Además de los piques con el joven futbolista de 18 años, el partido terminó con dos grandes tanganas en las que Pedri fue expulsado minutos antes por doble amarilla, Lunin por protestar y hasta cinco jugadores vieron la amarilla: Vinicius, Rodrygo, Militao, Torres y Balde.

