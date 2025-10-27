Milei gana las elecciones de mitad de mandato en Argentina y consigue más representación en el Congreso y Senado

Javier Milei obtiene un fuerte respaldo electoral. La Libertad Avanza (LLA) ha ganado las elecciones legislativas parciales con el 40 % de los votos y ha ampliado el tamaño de su bancada en el Congreso (pasa de 37 a 93 escaños sobre un total de 257) y en el Senado (pasa de 6 a 19 sobre un total de 72). En una jornada electoral que estuvo marcada por la baja participación: solo el 68 % acudieron a las urnas, la cifra más baja en más de 40 años y desde el regreso a la democracia.

Los comicios legislativos le permitieron obtener apoyos clave para avanzar con sus reformas y profundizar el plan de ajuste que lleva desde 2023. El mandatario ultraderechista asegura que la nueva composición del Parlamento "será fundamental para asegurar el cambio de rumbo" que propone para Argentina.

La segunda fuerza más votada fue el peronismo, compuesto por la coalición Fuerza Patria y partidos aliados, que obtuvo alrededor del 30 % de los votos y perdió dos de sus 98 diputados y ocho de sus 30 senadores.

"Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no está de acuerdo con el modelo que proponen", dijo el peronista Axel Kicillof, desde el búnker de Fuerza Patria. Kicillof, una de las figuras más destacadas del peronismo, advierte a Milei de que se "equivoca" si festeja el resultados de los comicios porque "seis de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen".

Milei: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia"

Milei celebra el resultado electoral: "Hoy es un día histórico, es un día bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande", ha declarado. "A partir del 10 de diciembre tendremos sin lugar a dudas el Congreso más reformista de la historia argentina", expresó Milei, que anticipa reformas fiscales y laborales. Unas declaraciones que llegan tras los vetos del mandatario a leyes como la de emergencia pediátrica o la de financiación universitaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado a su homólogo argentino por la "aplastante victoria" de su partido en las elecciones legislativas de Argentina. "Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él", publicó en la red Truth Social.

Explica que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante "que una gran filosofía conquiste a un gran país", y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Javier Milei agradece las palabras de Trump tras su victoria. "Gracias presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas", mencionó Milei a través de una publicación en la red social X, después que le dijera que está haciendo un "trabajo excelente".

"Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial", escribe el argentino.

