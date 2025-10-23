ATP500 Viena | Tenis
Jannik Sinner responde a las críticas tras su decisión de no jugar la Copa Davis: "No tengo nada más que añadir"
El de San Cándido arrolla a Altmaier en su debut en el ATP500 de Viena y aclara que estará en el Masters de París y las Nitto ATP Finals antes de cerrar la temporada.
Jannik Sinner prolongó su gran estado de forma y sumó una nueva victoria en su estreno en el ATP500 de Viena, donde arrolló a Daniel Altmaier (6-0 y 6-2) en 58 minutos de duelo. El de San Cándido, que aterrizó en la capital de Austria tras coronarse por segunda vez en el Six Kings Slam ante Carlos Alcaraz, no tuvo piedad del tenista alemán y hoy jugará ante Cobolli por un puesto en los cuartos de final. El ganador de cuatro grand slam y actual campeón del Open de Australia y Wimbledon ha recibido algunas críticas por su decisión de no disputar las finales de la Copa Davis en Bolonia.
Nicola Pietrangeli, dos veces campeón de Roland Garros y leyenda del tenis italiano, fue contundente y calificó de "gran bofetada al deporte italiano" la decisión de Sinner. El de San Cándido, siempre elegante en sus declaraciones, respondió a las críticas por no estar en la Copa Davis.
"Lo único que puedo decir es que acepto todas las críticas. Ya me he pronunciado de manera extensa con respecto a este tema y no tengo nada más que añadir", señaló Sinner.
Respecto a su hoja de ruta de aquí a final de año, el tenista italiano confirmó que estará en el Másters 1.000 de París y en las Nitto ATP Finals, donde el año pasado se proclamó campeón tras ganar los cinco partidos en Turín.
"Después de Viena jugaré en París, sí. Aún me quedan tres torneos antes del final de temporada, así que es momento de dar el último empujón", explicó Sinner.
"Estoy feliz con cómo me estoy sintiendo a nivel tenístico"
El tenista italiano también habló sobre su partido ante Carlos Alcaraz en Riadh y no quiso restar importancia a su victoria en la final del Six Kings Slam pese a tratarse de un torneo de exhibición.
"Estoy satisfecho no solo con el resultado, sino con el nivel que mostré. No era una final de grand slam, pero cada partido ante Carlos es muy duro. Hemos trabajado mucho en mi saque, y en Riadh funcionó muy bien, por lo que tratamos de trasladar esas mismas sensaciones aquí, con combinaciones que estamos tratando en los entrenamientos. Cuanto más podamos repetir ciertas situaciones, mejor: estoy feliz con cómo me estoy sintiendo a nivel tenístico", admitió Sinner.
