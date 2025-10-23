Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

ATP500 Viena | Tenis

Jannik Sinner responde a las críticas tras su decisión de no jugar la Copa Davis: "No tengo nada más que añadir"

El de San Cándido arrolla a Altmaier en su debut en el ATP500 de Viena y aclara que estará en el Masters de París y las Nitto ATP Finals antes de cerrar la temporada.

Jannik Sinner, en el ATP500 de Viena

Jannik Sinner, en el ATP500 de VienaReuters

Publicidad

Jannik Sinner prolongó su gran estado de forma y sumó una nueva victoria en su estreno en el ATP500 de Viena, donde arrolló a Daniel Altmaier (6-0 y 6-2) en 58 minutos de duelo. El de San Cándido, que aterrizó en la capital de Austria tras coronarse por segunda vez en el Six Kings Slam ante Carlos Alcaraz, no tuvo piedad del tenista alemán y hoy jugará ante Cobolli por un puesto en los cuartos de final. El ganador de cuatro grand slam y actual campeón del Open de Australia y Wimbledon ha recibido algunas críticas por su decisión de no disputar las finales de la Copa Davis en Bolonia.

Nicola Pietrangeli, dos veces campeón de Roland Garros y leyenda del tenis italiano, fue contundente y calificó de "gran bofetada al deporte italiano" la decisión de Sinner. El de San Cándido, siempre elegante en sus declaraciones, respondió a las críticas por no estar en la Copa Davis.

"Lo único que puedo decir es que acepto todas las críticas. Ya me he pronunciado de manera extensa con respecto a este tema y no tengo nada más que añadir", señaló Sinner.

Respecto a su hoja de ruta de aquí a final de año, el tenista italiano confirmó que estará en el Másters 1.000 de París y en las Nitto ATP Finals, donde el año pasado se proclamó campeón tras ganar los cinco partidos en Turín.

"Después de Viena jugaré en París, sí. Aún me quedan tres torneos antes del final de temporada, así que es momento de dar el último empujón", explicó Sinner.

"Estoy feliz con cómo me estoy sintiendo a nivel tenístico"

El tenista italiano también habló sobre su partido ante Carlos Alcaraz en Riadh y no quiso restar importancia a su victoria en la final del Six Kings Slam pese a tratarse de un torneo de exhibición.

"Estoy satisfecho no solo con el resultado, sino con el nivel que mostré. No era una final de grand slam, pero cada partido ante Carlos es muy duro. Hemos trabajado mucho en mi saque, y en Riadh funcionó muy bien, por lo que tratamos de trasladar esas mismas sensaciones aquí, con combinaciones que estamos tratando en los entrenamientos. Cuanto más podamos repetir ciertas situaciones, mejor: estoy feliz con cómo me estoy sintiendo a nivel tenístico", admitió Sinner.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Alcaraz, irónico tras perder el Six Kings Slam ante Sinner: "No es divertido, parece que está jugando al ping pong"

Carlos Alcaraz durante la final del Six Kings Slam

Publicidad

Deportes

Jannik Sinner, en el ATP500 de Viena

Jannik Sinner responde a las críticas tras su decisión de no jugar la Copa Davis: "No tengo nada más que añadir"

Javier Tebas saluda a Alejandro Blanco

Javier Tebas, tras la cancelación del partido de Miami: "Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando"

Thibaut Courtois celebra la victoria ante la Juventus

Thibaut Courtois, sobre el partido cancelado de Miami: "Si quieres hacer algo así, lo haces de una manera transparente y bien"

Álvaro Aguado, a su salida de la Ciutat de la Justicia, en una imagen de archivo
Fútbol

El futbolista Álvaro Aguado, procesado por una presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol

El trofeo de la UEFA Champions League
Champions League

Clasificación fase liga Champions League 2025 - 2026: El Real Madrid, único español entre los ocho primeros

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Jude Bellingham ante la Juventus
Champions League

El Real Madrid se impone a la Juventus y sigue con su pleno de triunfos en Champions (1-0)

Un tanto de Jude Bellingham, que aprovechó un rechace tras un disparo al palo de Vinícius, rinde a una buena Juventus en el Bernabéu. Courtois evitó el gol de los italianos con una atajada brutal ante Vlahovic. El Real Madrid suma nueve puntos tras tres jornadas y se afianza en los puestos de cabeza.

Casper Ruud estrecha la mano a Alcaraz tras la semifinal de Tokio
ATP

La lapidaria frase de Casper Ruud sobre Alcaraz y Sinner: "Son completamente injugables"

El tenista noruego y reciente campeón en Estocolmo reflexiona sobre la actual superioridad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el circuito.

Lewandowski y Eric García celebran un gol ante el Villarreal en La Cerámica

El Villarreal carga contra LaLiga tras la suspensión del partido en Miami

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam en Arabia Saudí

El palo a Sinner de una leyenda del tenis italiano tras renunciar a la Copa Davis: "Es una bofetada al deporte italiano"

Alcaraz y Sinner

Tsonga, sobre Alcaraz y Sinner: "Me hubiera gustado verles contra Del Potro, Murray, Djokovic, Federer y Nadal"

Publicidad