Carles Puigdemont llega a la reunión de Junts en Perpignan: "Muy contento de estar en Cataluña"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, llega a Perpignan (Francia) para decidir si rompen con el Gobierno de Pedro Sánchez. Una decisión que previsiblemente adoptará la militancia con una votación.

El encuentro ha empezado a las 10.00 horas y la comparecencia pública se espera para esta tarde, a las 17.00 horas, cuando expliquen el balance del acuerdo de Bruselas y las "acciones a emprender".

Puigdemont ya advirtió de que "pasarían cosas" si el líder del PSOE no cumplía con los compromisos y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, tensó más las cuerdas en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la semana pasada. Allí aseguró que quizá había que empezar a hablar de "la hora del cambio" y no tanto del "cambio de hora".

