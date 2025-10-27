Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia, a los 64 años

El exportero vasco debutó en primera división con el Real Madrid y ganó el Trofeo Zamora en 1989 con el Valencia. Entre 2004 y 2021 fue el entrenador de porteros de la selección española de fútbol.

Muere José Manuel Ochotorena, en un entrenamiento con el Valencia en 2022

Muere José Manuel Ochotorena, en un entrenamiento con el Valencia en 2022Getty Images

Luto en el fútbol español tras confirmarse la muerte de José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia y actual preparador de porteros del club de Mestalla como en su momento lo fue también de la selección española.

"Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español", indica el Valencia CF.

"Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como formador de porteros. Con este rol también se convirtió en campeón de Europa y del mundo con la selección española. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Te vamos a echar mucho de menos, compañero", finaliza el mensaje del club valenciano en sus redes sociales.

José Manuel Ochotorena, nacido en Hernani, Guipúzcoa, el 16 de enero de 1961, debutó en el Real Madrid en 1982, con quien levantó tres títulos de Liga. Tras su paso por el club blanco, en el verano de 1988 fichó por el Valencia CF y allí se consolidó como uno de los mejores porteros de su época.

En la temporada 1989 - 90 fue subcampeón de Liga con el Valencia y logró el trofeo Zamora al portero menos goleado. Tras su retirada, José Manuel Ochotorena regresó al Valencia CF para convertirse en entrenador de porteros, compaginando esta misma actividad en la selección española.

Muere José Manuel Ochotorena, en un entrenamiento con el Valencia en 2022

Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia, a los 64 años

