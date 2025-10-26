Escalofriante accidente en Moto 3: ¡el español Rueda chocó de frente contra Dettwiler y salieron disparados!

El piloto de 19 años Jose Antonio Rueda (reciente campeón de Moto 3) y Noah Dettwiler, de 20, han dejado sin respiración al mundo del motor este domingo tras protagonizar un brutal accidente en la vuelta de formación de la carrera disputada en Sepang. El español no vio a Dettwiler, que rodaba despacio por la parte izquierda del asfalto, e impactó de frente y con mucha fuerza contra el suizo. Ambos fueron evacuados en helicóptero y están conscientes.

Imágenes sensibles

En el accidente se puede apreciar que fue una cuestión de pura mala suerte y de un despiste del piloto español, que extrañamente no vio a su compañero y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Las imágenes del choque son muy duras pero la mejor de las noticias es que ambos están fuera de peligro pese a que fueron evacuados en helicóptero.

Rueda solo tiene una fractura en la mano

"Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la Vuelta de avistamiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo tiene una fractura en la mano. En este momento, Rueda está despierto y consciente en el hospital, además fue evaluado para descartar lesiones graves en la cabeza o el torso, aunque con una conmoción cerebral grave por el impacto. Sigue en observación, esperando nuevas pruebas en su mano y brazo. Todos nuestros pensamientos están con Noah en este momento", informó su equipo en redes sociales.

Dettwiler se llevó la peor parte

Lo más llamativo y sorprendente de todo fue que el doctor Ángel Charte reanimó a ambos pilotos en la pista. Poco después llegaron noticias del joven piloto suizo, que ha sufrido más lesiones que el español: "Traumatismo cráneo encefálico severo, traumatismo torácico, traumatismo abdominal severo. Fue intubado y reanimado en pista y evacuado en helicóptero. Rotura del bazo. Fractura abierta tibia y peroné. Le están operando ahora. No hay hematoma cerebral", explicó Charte al Diario As.

Lógicamente el resto de pilotos mostró su preocupación en redes sociales y cuando atendieron a la prensa... Porque... sí, la organización decidió que la carrera tenía que reanudarse. El japonés Furusato ganó la carrera, en Moto 2 se impuso Dixon y en Moto GP Álex Márquez se llevó el gato al agua en un podio español que completaron Acosta y Mir.

