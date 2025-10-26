Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Moto 3

Escalofriante accidente en Moto 3: ¡el español Rueda chocó de frente contra Dettwiler y salieron disparados!

Las imágenes del impacto son muy duras. Ambos salieron disparados y el suizo se ha llevado la peor parte, aunque los dos están fuera de peligro.

Publicidad

El piloto de 19 años Jose Antonio Rueda (reciente campeón de Moto 3) y Noah Dettwiler, de 20, han dejado sin respiración al mundo del motor este domingo tras protagonizar un brutal accidente en la vuelta de formación de la carrera disputada en Sepang. El español no vio a Dettwiler, que rodaba despacio por la parte izquierda del asfalto, e impactó de frente y con mucha fuerza contra el suizo. Ambos fueron evacuados en helicóptero y están conscientes.

Imágenes sensibles

En el accidente se puede apreciar que fue una cuestión de pura mala suerte y de un despiste del piloto español, que extrañamente no vio a su compañero y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Las imágenes del choque son muy duras pero la mejor de las noticias es que ambos están fuera de peligro pese a que fueron evacuados en helicóptero.

Rueda solo tiene una fractura en la mano

"Tras el impacto a la salida de la curva 3 entre José Antonio Rueda y Noah Dettwiler durante la Vuelta de avistamiento, el piloto del Red Bull KTM Ajo tiene una fractura en la mano. En este momento, Rueda está despierto y consciente en el hospital, además fue evaluado para descartar lesiones graves en la cabeza o el torso, aunque con una conmoción cerebral grave por el impacto. Sigue en observación, esperando nuevas pruebas en su mano y brazo. Todos nuestros pensamientos están con Noah en este momento", informó su equipo en redes sociales.

Dettwiler se llevó la peor parte

Lo más llamativo y sorprendente de todo fue que el doctor Ángel Charte reanimó a ambos pilotos en la pista. Poco después llegaron noticias del joven piloto suizo, que ha sufrido más lesiones que el español: "Traumatismo cráneo encefálico severo, traumatismo torácico, traumatismo abdominal severo. Fue intubado y reanimado en pista y evacuado en helicóptero. Rotura del bazo. Fractura abierta tibia y peroné. Le están operando ahora. No hay hematoma cerebral", explicó Charte al Diario As.

Lógicamente el resto de pilotos mostró su preocupación en redes sociales y cuando atendieron a la prensa... Porque... sí, la organización decidió que la carrera tenía que reanudarse. El japonés Furusato ganó la carrera, en Moto 2 se impuso Dixon y en Moto GP Álex Márquez se llevó el gato al agua en un podio español que completaron Acosta y Mir.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Horacio Llorens cumple su gran sueño: volar con su parapente sobre lugares icónicos de Egipto

Horacio mientras sobrevuela las Pirámides

Publicidad

Deportes

Escalofriante accidente en Moto 3: ¡el español Rueda chocó de frente contra Dettwiler!

Escalofriante accidente en Moto 3: ¡el español Rueda chocó de frente contra Dettwiler y salieron disparados!

Un hombre armado irrumpe en un torneo de rugby

Dos encapuchados armados con machetes siembran el pánico en un torneo de rugby en Australia

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las grandes estrellas de El Clásico

Real Madrid - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver El Clásico de LaLiga en directo

Carlos Alcaraz durante el Six Kings Slam 2025
Masters de París

El resultado que necesita Carlos Alcaraz en el Masters de París para asegurarse el número 1

Fernando Alonso en el GP de México
Fórmula 1

Nuevo pique entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton: ¡el asturiano aplaudió irónicamente al inglés en plena vuelta!

Serena Williams recibiendo el premio Princesa de los Deportes
Princesa de Asturias

Serena Williams, premio Princesa de los Deportes: "Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para..."

La leyenda del tenis reconoció ser una auténtica admiradora de Carlos Alcaraz.

El culturista Kadu Santos y su novia
Culturista

Muere el culturista Kadu Santos a los 31 años poco después de pedirle matrimonio a su novia

El deportista falleció de forma repentina a los 31 años y solo unos meses después de pedirle la mano a su novia en plena competición.

José María Argoitia, exdelantero del Athletic, en una imagen de archivo

Muere a los 85 años José María Argoitia, legendario delantero del Athletic

El director del FBI, Kash Patel, en la conferencia de prensa en Brooklyn

Escándalo en la NBA: Chauncey Billups y Terry Rozier, entre los detenidos por un caso de apuestas ilegales y amaño de partidas de póker

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US Open

Las cuentas de Jannik Sinner para superar a Alcaraz y terminar el año como número 1 de la ATP

Publicidad