Tres heridos graves en una explosión en una nave de residuos sanitarios de Socuéllamos, Ciudad Real

Al menos tres personas han resultado heridas graves tras la explosión que se ha producido en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono industrial 'El Llano' de Socuéllamos, en Ciudad Real.

Tal y como han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla La Mancha, los hechos han sucedido en torno a las 8:51 horas de la mañana.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, los bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

Tal y como ha indicado el diario ENCLM, se desconocen las causas de la explosión y los equipos de emergencia permanecen en la zona para asegurar el perímetro y evaluar los daños estructurales.

Asimismo, desde dicho medio han indicado que el Grupo Athisa diseñó esta instalación tras seis años de investigación con el objetivo de prestar servicio a nivel nacional en la eliminación de residuos sanitarios peligrosos. Supuestamente, este proyecto fue presentado como un avance en gestión ambiental, al permitir reducir costes de transporte y emisiones de CO2.

Pese a su puesta en marcha, según ENCLM, la planta no ha estado exenta de polémicas ya que su apertura generó rechazo entre vecinos y colectivos locales. Una de las asociaciones que mostraron su rechazo desde el principio fue la plataforma Stop BiometanoSocuéllamos, que cuestionó el impacto ambiental y sanitario de la instalación.

Incendio en una nave de una conservera de Santoña, en Cantabria

Hace tres días, una nave de conservas en Santoña comenzaba a arder. Tras el humo, los servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos y lograron extinguir un incendio declarado en una conservera de Santoña.

Asimismo, el fuego ha provocado un derrumbe parcial de la infraestructura. Tal y como detalla el 112, no ha habido que lamentar heridos y no hay indicios que apunten la existencia de ninguna víctima en el interior de la fábrica.

Hasta el lugar de los hechos, se han movilizado a bomberos del Gobierno regional, de Castro Urdiales y de Santander, 061, Policía Local y Guardia Civil. En los primeros momentos, los efectivos centraron su labor en reducir la carga para confinar las llamas en el perímetro y vitar su propagación a infraestructuras próximas.

Tal y como detalló el Ayuntamiento de Santoña, ha solicitado a los vecinos que cierren las ventanas de sus hogares para evitar la entrada de humo y tampoco deben acercarse a la zona donde se ha originado el incendio.

