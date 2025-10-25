Dos encapuchados armados con machetes siembran el pánico en un torneo de rugby en Australia

El miedo y el pánico se apoderaron de los miles de asistentes a un torneo de rugby en Melbourne (Australia) en el que participaban decenas de jóvenes.

Dos hombres vestidos de negro, encapuchados y con machetes, sembraron el caos entre los aficionados que se dieron cita en el recinto. Un episodio violento que se suma a otros muchos recientes en los últimos meses, y es que estos han proliferado tanto en Australia que el país ha decidido prohibir la posesión de este tipo de armas.

Sin duda, los vídeos que algunos de los allí presentes pudieron grabar sobrecogen a cualquiera, y mucho más si se da en una competición deportiva, donde se presupone la seguridad y el buen ambiente.

"Caminaban con un machete y luego se perseguían"

"Caminaban con un machete y luego se perseguían", decía uno de los testigos a una televisión australiana. Los hechos tuvieron lugar en Melbourne, concretamente en la conocida Harmony Cup de rugby que hermana a países del Pacífico.

Los dos encapuchados, aun no se sabe si persiguiéndose o buscando a alguien, aterrorizaron a cientos de familias que asistieron al partido: "Había mucha gente asustada, todos corrían de un sitio a otro y los niños pequeños buscaban a sus padres. Todos decían 'vamos, corred, corred'", cuenta otro de los testigos.

Un miembro del equipo de Samoa llamó a la policía

Tuvo que ser un miembro del equipo de Samoa el que llamó a la policía: "Lo único que sabía es que alguien andaba suelto con un machete en la mano, cuando eso sucede hay que llamar a la policía de inmediato... estuvieron aquí en menos de dos minutos", asegura.

La pena es que este ni mucho menos es un caso aislado, desafortunadamente se han hecho habituales en Melbourne las peleas con machete entre bandas callejeras. Precisamente por eso desde hace dos meses es ilegal poseer este tipo de armas.

