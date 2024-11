Los trofeos de Rafa Nadal 'cobran' vida para rendirle un emocionante homenaje: "Somos una antorcha de tus valores"

Rafa Nadal es desde anoche un extenista profesional. El momento que nadie quería que llegara y ante el que nadie estaba preparado ocurrió anoche en Málaga, en la Copa Davis. El manacorí jugó su último partido como tenista profesional y dijo adiós tras la eliminación de España ante Países Bajos. Se va un jugador irrepetible y nace una leyenda del deporte y del tenis. Muchos han sido los homenajes que ha recibido el campeón de 22 grand slam y 92 títulos ATP.

Su Academia en Manacor también le ha rendido su particular homenaje con un emotivo vídeo de cuatro minutos en el que los trofeos del manacorí 'cobran' vida para repasar el increíble viaje que inició Nadal hace más de 20 años y agradecerle su esfuerzo y los valores que ha mostrado en este apasionante viaje por todo el mundo y por las canchas de todo el planeta.

"Querido, Rafa. Esperamos que estés bien en estos días tan especiales y emotivos. Nos hemos juntado unos cuantos viejos amigos para expresar desde nuestra vitrinas algo que llevamos tiempo desearte decirte. Unos te conocimos cuando apenas eras un niño, cuando jugabas a uno de tus deportes favoritos solo por diversión. Otros te fuimos conociendo cuando ese pequeño chaval ya se iba forjando con madera de campeón. Algunos coincidimos contigo en lugares tan lejanos como Indian Wells, Montreal, Acapulco o Buenos Aires. Con otros hiciste amistades duraderas en Montecarlo, Barcelona o Roma", se escucha mientras aparecen muchos trofeos en las vitrinas de la Academia con imágenes de sus partidos más icónicos sobre los mismos.

"Y los primeros amores como los de Sopot no los olvidaremos nunca. ¿Quién nos iba decir que viviríamos cosas tan intensas en Australia, a tanta distancia de casa? Y en Nueva York, donde completamos un círculo para la historia. ¿Y Londres? Ay, Rafa, lo de Londres 2008 otra vez se nos deslizan las lágrimas por las mejillas cuando lo recordamos. Ningún recuerdo es más valioso que otro porque todos forman una historia preciosa. Pero siempre hemos querido pensar que la frase de Humphrey Bogart 'Siempre nos quedará París' se escribió por nosotros", continúa la voz del vídeo.

"Siempre nos ha gustado jugar en equipo y las memorias de la Copa Davis son formidables. Y ojalá la Laver Cup se hubiera inventado antes. Juntos hemos viajado por todo el planeta, forjando una confianza que hoy nos permite decirte lo que veníamos a transmitirte y que resumimos con una sola palabra: Gracias. Gracia, Rafa, por un legado increíble. Gracias por demostrarnos que ningún esfuerzo es en vano, que el trabajo duro y constante tiene su recompensa, y que lo importante no es ganar sino darlo todo y llegar a ser tu mejor versión. Gracias por demostrarnos que la humildad es una virtud que sigue de moda. Y que la fortaleza, la perseverancia y la sencillez son valores en alza. Gracias por demostrarnos la importancia de la familia y el trabajo en equipo. Y por recordaros que las cosas son más fácil lograrlas si te rodeas de buenas personas. Y gracias por transmitir tus enseñanzas a las nuevas generaciones que luchan por cumplir sus sueños", relata la narración del emotivo vídeo.

"Sabemos que no te gustan los halagos, y que estas alturas del vídeo ya te habrás sonrojado más de una vez, pero permítenos que te digamos que no somos simples trofeos, que somos el imborrable recuerdo de una carrera extraordinaria. Somos una antorcha de tus valores y que nuestra llama nunca se apagará tras tu último partido. Que somos la viva voz de todos aquellos que hoy y siempre te recordarán con una sonrisa y te volverán a decir, una y mil veces: ¡Gracias!", concluye la voz en off del vídeo.

