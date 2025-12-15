El entrenador de Alcaraz desvela el punto de inflexión de la temporada: "A partir de ahí logró resultados increíbles"

Carlos Alcaraz ha firmado en 2025 la mejor temporada de su carrera: 71 victorias, dos grand slam (Roland Garros y US Open), tres masters 1.000 (Montecarlo, Roma, Cincinnati) y tres ATP500 (Rotterdam, Queen's y Tokio). Además, el de El Palmar terminar el año como número 1 del mundo por segunda vez, tras lograrlo en 2022. El tenista murciano acumula 24 títulos ATP, incluidos seis grand slam, con tan solo 22 años y arrancará el próximo año en lo más alto de la ATP. Sus números le colocan en la carrera por ser el mejor de la historia, aunque aún le queda mucho por recorrer para acercarse a los n-números del Big Three formado por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Al margen del inmenso talento que atesora en su raqueta, Alcaraz ha llegado a lo más alto del tenis mundial guiado por Juan Carlos Ferrero, quien descartó a otros tenistas consagrados para acompañar a un joven jugador murciano hasta la cima del circuito. El extenista valenciano, que logró ser número 1 del mundo del ranking ATP durante 8 semanas en 2003, ha cincelado a Alcaraz para convertirlo en un tenista histórico. Ese trabajo ha sido premiado con el galardón de entrenador del año de la ATP para el propio Ferrero y Samu López, los actuales entrenadores del número 1 del mundo. En una entrevista con la ATP, Juan Carlos Ferrero se ha sincerado y ha reconocido que Montecarlo supuso un punto de inflexión para Carlos Alcaraz en la temporada.

"Carlos acababa de ganar en Rotterdam, donde lo hizo genial. Pero en Indian Wells y Miami perdió un poco de confianza. Fue una época dura, no por la derrota, sino por la forma en que sucedió. El torneo le afectó y hablamos cuando volvimos. Hablamos mucho con él, pero cuando ves que está de mal genio o débil en algún momento de la temporada, siempre hablamos un poco más desde un punto de vista psicológico y como amigos, más que como entrenador", explica Juan Carlos Ferrero.

Montecarlo, el punto de inflexión de la temporada para Alcaraz

El extenista de Onteniente y entrenador de Carlos Alcaraz revela que levantar el título en Montecarlo fue un antes y un después en el 2025 para el tenista murciano.

"Ganar Montecarlo, incluso sin jugar tan bien, pero con una actitud de diez sobre diez, realmente le ayudó. Desde entonces, ha llegado a muchas finales y ha logrado resultados increíbles en Grand Slams. El Masters 1000 en Montecarlo fue un punto de inflexión. Le dio la confianza que necesitaba y desde ese momento logró resultados extraordinarios", revela Juan Carlos Ferrero a la ATP.

Por otro lado, el entrenador de Carlos Alcaraz explica que su obsesión es que el murciano trabaje siempre "al 100%" para poder sacar todo su tenis en cada partido y torneo.

"El objetivo es que Carlos trabaje al 100% y saque todo el partido el talento que lleva dentro. Lo hacemos con trabajo duro y disciplina, pero también con diversión y alegría mientras lo hacemos. En ese sentido, quizá soy un poco más estricto y serio. Y Samuel es el bromista, es más abierto. Pero también tiene ese lado serio que necesitas cuando se trata de trabajo", apunta Ferrero.

Samu López, también entrenador de Alcaraz, cuenta la forma en la que la victoria en Montecarlo ayudó a Alcaraz a madurar como tenista.

"Carlos ha madurado y se ha dado cuenta de la importancia de expresar sus sentimientos. Después de Montecarlo, hablaba mucho más de cómo se sentía y eso le ayudó mucho a expresarse más, en cuanto a cualquier dificultad, miedo y todo lo que conlleva estar allí y manejar la presión del tour", reflexiona Samu López en declaraciones a la ATP.