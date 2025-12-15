Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

La matrícula de Fernando Alonso que ilusiona a la afición para 2026: ¿qué significa?

El piloto asturiano reaparece en un espectacular Ferrari clásico... con un mensaje oculto.

Fernando Alonso con el Ferrari 512 TR

Fernando Alonso con el Ferrari 512 TRIG

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

La temporada 2026 se presenta como un curso de ilusión para todos los pilotos de Fórmula 1 -22 en total tras la incorporación de Checo Pérez y Valtteri Bottas a Cadillac-, pero sobre todo para Fernando Alonso. A sus 44 años, el asturiano encara lo que muchos consideran su última gran ocasión para volver a luchar por el título mundial antes de colgar el casco. Él, desde luego, sigue pensando en victorias.

Un detalle visto en los últimos días ha disparado aún más la esperanza entre sus seguidores. El protagonista es uno de sus coches de calle, el Ferrari 512 TR, del que ya se habló hace unos meses cuando apareció por primera vez con placas provisionales. Ahora, en una captura más reciente, ya luce su matrícula definitiva… y es toda una declaración de intenciones.

¿Mensaje hacia la 33?

Y es que Alonso es conocido por personalizar las matrículas de sus coches, casi siempre en torno al 14, su número talismán y el que también utiliza en su monoplaza de Aston Martin. Su nuevo Ferrari F40, sin ir más lejos, luce la placa F014.

Sin embargo, con el 512 TR ha ido un paso más allá: su matrícula 3314 hace pensar en un mensaje 'oculto'. Sería la cifra de la que podría ser su victoria número 33, esperada y convertida en símbolo del alonsismo, unida al siempre presente número 14. Para muchos fans se trata de una señal inequívoca: Alonso sueña con que el gran cambio de normativas en 2026 le devuelva a la lucha por los triunfos.

Una joya más en su garaje

El Ferrari 512 TR, lanzado al mercado en 1991, es una auténtica pieza de coleccionista. Monta un motor V12 de 428 CV, alcanza una velocidad punta de 313,8 km/h y acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos.

Una incorporación de lujo al espectacular garaje del piloto español, donde ya descansan joyas como el Aston Martin Valkyrie, el Mercedes SLR McLaren 722 Edition, el Nissan NSX o el legendario Ferrari Enzo.

A por el tercer Mundial

Con un 2026 que promete una F1 radicalmente distinta, Alonso mantiene intacta su ambición. Y detalles como este no hacen más que encender la ilusión de quienes creen que, con este nuevo reglamento, el bicampeón asturiano puede volver a pelear por victorias… y quién sabe si por ese ansiado tercer título mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La broma de Marc y Álex Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

La broma de Álex y Marc Márquez junto a Felipe VI con los motoristas de la Guardia Real: "¡Buen cacharro!"

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso con el Ferrari 512 TR

La matrícula de Fernando Alonso que ilusiona a la afición para 2026: ¿qué significa?

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión con acusaciones de malos tratos: "Presiones intolerables"

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Arthur Fils este viernes en Montecarlo

El puntazo imposible de Alcaraz en Montecarlo, premio al mejor golpe de 2025

Patrick Mahomes en el partido contra los Los Angeles Chargers de la NFL
NFL

Patrick Mahomes se rompe la rodilla y deja en shock a la NFL

Max Verstappen charla con Christian Horner en Las Vegas
Red Bull

Helmut Marko se va de Red Bull rajando: "Si hubiésemos echado antes a Horner..."

Xabi Alonso, junto a Vinícius y Mbappé en Mendizorroza
Real Madrid

Xabi Alonso: "¿El penalti a Vinícius? No me sorprende que no hayan ido al VAR"

El colegiado del VAR era González Fuertes, quien se mostró contundente contra los vídeos de Real Madrid TV antes de la pasada final de Copa.

Imagen de un kayak
Muerte

Muere un hombre tras salvar la vida de su hijo de 7 años cuando volcó su kayak

Hadi Manafi evitó la muerte de su hijo pero terminó ahogándose en el Lago Perris, California.

Rodrygo Goes celebra su gol en Mendizorroza (1-2)

Mbappé y Rodrygo salvan el primer match ball de Xabi en Mendizorroza (1-2)

Catherine Drysdale

Catherine Drysdale se convierte en la primera mujer que gana la Maratón de Hielo de la Antártida

Ricardinho haciendo su récord

La última locura del 'recordman' Ricardinho: 50 horas seguidas dando toques a un balón... ¡sin que toque el suelo!

Publicidad