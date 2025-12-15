La matrícula de Fernando Alonso que ilusiona a la afición para 2026: ¿qué significa?

La temporada 2026 se presenta como un curso de ilusión para todos los pilotos de Fórmula 1 -22 en total tras la incorporación de Checo Pérez y Valtteri Bottas a Cadillac-, pero sobre todo para Fernando Alonso. A sus 44 años, el asturiano encara lo que muchos consideran su última gran ocasión para volver a luchar por el título mundial antes de colgar el casco. Él, desde luego, sigue pensando en victorias.

Un detalle visto en los últimos días ha disparado aún más la esperanza entre sus seguidores. El protagonista es uno de sus coches de calle, el Ferrari 512 TR, del que ya se habló hace unos meses cuando apareció por primera vez con placas provisionales. Ahora, en una captura más reciente, ya luce su matrícula definitiva… y es toda una declaración de intenciones.

¿Mensaje hacia la 33?

Y es que Alonso es conocido por personalizar las matrículas de sus coches, casi siempre en torno al 14, su número talismán y el que también utiliza en su monoplaza de Aston Martin. Su nuevo Ferrari F40, sin ir más lejos, luce la placa F014.

Sin embargo, con el 512 TR ha ido un paso más allá: su matrícula 3314 hace pensar en un mensaje 'oculto'. Sería la cifra de la que podría ser su victoria número 33, esperada y convertida en símbolo del alonsismo, unida al siempre presente número 14. Para muchos fans se trata de una señal inequívoca: Alonso sueña con que el gran cambio de normativas en 2026 le devuelva a la lucha por los triunfos.

Una joya más en su garaje

El Ferrari 512 TR, lanzado al mercado en 1991, es una auténtica pieza de coleccionista. Monta un motor V12 de 428 CV, alcanza una velocidad punta de 313,8 km/h y acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos.

Una incorporación de lujo al espectacular garaje del piloto español, donde ya descansan joyas como el Aston Martin Valkyrie, el Mercedes SLR McLaren 722 Edition, el Nissan NSX o el legendario Ferrari Enzo.

A por el tercer Mundial

Con un 2026 que promete una F1 radicalmente distinta, Alonso mantiene intacta su ambición. Y detalles como este no hacen más que encender la ilusión de quienes creen que, con este nuevo reglamento, el bicampeón asturiano puede volver a pelear por victorias… y quién sabe si por ese ansiado tercer título mundial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.