El puntazo imposible de Alcaraz en Montecarlo, premio al mejor golpe de 2025

Cada vez está más claro que 2025 ha sido hasta ahora la mejor temporada de Carlos Alcaraz. Número 1 del mundo en la clasificación ATP, triunfador en Roland Garros y el US Open y líder absoluto en casi todas las métricas del circuito, el murciano también domina un terreno que domina como pocos: la espectacularidad. Su tenis, puro vértigo y creatividad, vuelve a ser reconocido con un nuevo premio de final de curso.

Y es que el murciano y su equipo están monopolizando los galardones. Hace apenas unos días Alcaraz era distinguido con el Premio Stefan Edberg al Espíritu Deportivo 2025, que reconoce al jugador más deportivo del circuito. A ello se sumó el éxito de su equipo técnico: Juan Carlos Ferrero y Samuel López, sus entrenadores, fueron elegidos mejores del año por la ATP. Un doble reconocimiento que certifica el dominio del español dentro y fuera de la pista.

Pero faltaba un premio más, quizá el que mejor define la esencia de Carlitos: el del mejor punto del año. Y, cómo no, ha sido para el de El Palmar.

Un truco imposible ante Altmaier

Según Tennis TV la mejor acción de toda la temporada llegó en los octavos de final del Masters 1000 de Montecarlo, en un duelo vibrante que ganó por 6-3 y 6-3 al alemán Daniel Altmaier. Un punto que resume a la perfección el estilo Alcaraz: imaginación, físico, técnica... y puro show.

La jugada arranca con un peloteo intenso. Altmaier intenta quebrar el ritmo con una dejada. Alcaraz, rapidísimo, llega y responde con un passing imposible, pero el alemán replica con una nueva dejada que, ahora sí, parecía definitiva. Parecía... hasta que llegó Carlitos.

El número 1 del mundo alcanza la bola en carrera y, sin espacio para golpear de forma ortodoxa, ejecuta un passing shot por debajo de las piernas, de espaldas, marca de la casa. Altmaier, incrédulo, aún logra tocar la pelota, pero un latigazo final de derecha de Alcaraz cierra el punto y enciende la grada del Principado.

Un puntazo que se volvió viral entonces y que ahora recibe la confirmación oficial: el mejor punto del año. Un premio más para un jugador que no deja de agigantar su figura.

Un número 1 dentro y fuera de la pista

Entre títulos, premios, reconocimientos y puntos para la historia, 2025 está consolidando a Carlos Alcaraz no solo como el mejor del mundo, sino como un fenómeno deportivo global. Un jugador capaz de ganar, pero también de emocionar y asombrar. ¿Está lo mejor por llegar? El siguiente objetivo está claro: ganar por primera vez el Open de Australia, único grand slam que le falta, en 2026.

