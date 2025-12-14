Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cuca Gamarra acusa a Sánchez de "encubrir a los acosadores" y arremete contra el "cinismo" de sus socios

La vicesecretaria popular acusa a los socios de dentro y fuera del Gobierno de mantener el sanchismo y asegura que Sánchez está actuando con cinismo al asegurar que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual.

Cuca Gamarra

Paula Hidalgo
Publicado:

La tensión entre el gobierno de Sánchez y la oposición aumenta cada día. Esta vez, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha arremetido contra el "cinismo" de los socios "de dentro y fuera" del Gobierno por tachar de "insostenible" la actual situación pero no hacer "nada" para que cambie: "Están manteniendo al sanchismo", ha señalado.

Lo ha manifestado este domingo en Terrasa (Barcelona), junto al presidente del PPC, Alejandro Fernández, en un homenaje a Paco Cano Consuegra, militante popular asesinado por ETA en el año 2000 en esta localidad. Con respecto a los últimos mensajes del presidente del PNV, Aitor Esteban, y del portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, sobre la estabilidad y futuro del Gobierno, Gamarra ha considerado que se trata de "palabras huecas". "No se crean que van a engañar a nadie simple y llanamente con un mensaje, si teniendo en su mano poder cambiar este gobierno no lo hacen, y le siguen manteniendo el apoyo para que Pedro Sánchez siga en Moncloa", ha enfatizado la dirigente popular.

La vicesecretaria popular también ha dedicado unas palabras a Gabriel Rufián, portavoz en el congreso, tachándole de "portavoz del sanchismo" y acusándole de haberse "vendido por un puñado de monedas de oro": "¿Dónde está toda esta dignidad?", ha cuestionado.

Cuestiona el protocolo antiacoso del PSOE

Con respecto a las polémicas de los casos de acoso sexual que salpican al PSOE, ha calificado como un acto de cinismo que Sánchez haya apuntado este domingo que el PSOE actúa con "contundencia y transparencia" contra la corrupción y el acoso sexual, en respuesta a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

"Sabemos que Sánchez se ha dedicado a encubrir a los acosadores mientras aislaban a las víctimas. Han usado los canales de denuncia internos para controlar las denuncias, callar a los denunciantes y hacer que los casos no lleguen a la justicia", ha argumentado. Y lo han hecho, según Gamarra, "para proteger a los acosadores porque son los hombres del presidente". Ha calificado al PSOE y al Gobierno de Sánchez de llevar a cabo una corrupción sistemática , para concluir asegurando que "puede parecer una semana negra, pero es que todas las semanas ya son así".

