Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Caso Negreira

Javier Tebas responde a Florentino Pérez: "LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos"

El presidente de LaLiga reacciona las duras palabras de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira' y el rol jugado por las instituciones del fútbol español.

Javier Tebas atiende a los medios tras la reuni&oacute;n de la RFEF con los clubes

Javier Tebas atiende a los medios tras la reunión de la RFEF con los clubesEfe

Publicidad

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha salido al paso de las palabras de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira' y la acusación que ha realizado sobre la pasividad de las instituciones del fútbol español (Liga y RFEF) en este asunto. En concreto, el máximo dirigente del Real Madrid se ha preguntado por la razón de esa pasividad por parte de LaLiga y la RFEF, subrayando que "tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave".

Solo unas horas después de esas declaraciones en la tradicional copa de Navidad con los medios, Javier Tebas ha respondido a Florentino Pérez apuntando que "LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos".

"Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento", ha asegurado Javier Tebas en sus redes sociales.

"¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces"

El presidente de LaLiga le recuerda a Florentino Pérez que primero se persono en el caso el fiscal, seguido por el abogado de Estrada Fernández y LaLiga. Y el cuarto en hacerlo, según Tebas, fue el club blanco.

"¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces", se pregunta Tebas.

"Hablar de 'pasividad' en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí", concluye Javier Tebas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Flick defiende a los árbitros tras las quejas del Madrid: "No es justo ponerles más presión"

Hansi Flick en rueda de prensa

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tras la final de Roland Garros

Marcos Baghdatis y el tenista que puede romper el dominio de Alcaraz y Sinner: "Puede y creo que lo hará"

Javier Tebas atiende a los medios tras la reunión de la RFEF con los clubes

Javier Tebas responde a Florentino Pérez: "LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos"

Carlos Alcaraz celebra su triunfo en la final del Masters 1000 de Montecarlo

El entrenador de Alcaraz desvela el punto de inflexión de la temporada: "A partir de ahí logró resultados increíbles"

La última locura del youtuber Sergey Boytcov: un partido de fútbol a 2.000 metros de altura
Fútbol

Un youtuber ruso juega un partido de fútbol a 2.000 metros de altura

Florentino Pérez, en el discurso navideño ante los medios
Fútbol

Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira': "¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol?"

Hansi Flick en rueda de prensa
Barcelona

Flick defiende a los árbitros tras las quejas del Madrid: "No es justo ponerles más presión"

El entrenador del Barcelona no desvela a su portero en Copa del Rey ante el Guadalajara: "Joan García descansará, pero...".

Fernando Alonso con el Ferrari 512 TR
Fórmula 1

La matrícula de Fernando Alonso que ilusiona a la afición para 2026: ¿qué significa?

El piloto asturiano reaparece en un espectacular Ferrari clásico... con un mensaje oculto.

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión con acusaciones de malos tratos: "Presiones intolerables"

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Arthur Fils este viernes en Montecarlo

El puntazo imposible de Alcaraz en Montecarlo, premio al mejor golpe de 2025

Patrick Mahomes en el partido contra los Los Angeles Chargers de la NFL

Patrick Mahomes se rompe la rodilla y deja en shock a la NFL

Publicidad