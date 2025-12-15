Javier Tebas responde a Florentino Pérez: "LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha salido al paso de las palabras de Florentino Pérez sobre el 'caso Negreira' y la acusación que ha realizado sobre la pasividad de las instituciones del fútbol español (Liga y RFEF) en este asunto. En concreto, el máximo dirigente del Real Madrid se ha preguntado por la razón de esa pasividad por parte de LaLiga y la RFEF, subrayando que "tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave".

Solo unas horas después de esas declaraciones en la tradicional copa de Navidad con los medios, Javier Tebas ha respondido a Florentino Pérez apuntando que "LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos".

"Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento", ha asegurado Javier Tebas en sus redes sociales.

"¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces"

El presidente de LaLiga le recuerda a Florentino Pérez que primero se persono en el caso el fiscal, seguido por el abogado de Estrada Fernández y LaLiga. Y el cuarto en hacerlo, según Tebas, fue el club blanco.

"¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces", se pregunta Tebas.

"Hablar de 'pasividad' en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí", concluye Javier Tebas.