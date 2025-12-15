Flick defiende a los árbitros tras las quejas del Madrid: "No es justo ponerles más presión"

Hansi Flick no quiere sorpresas en la Copa del Rey. El entrenador del Barcelona subrayó este lunes la importancia de la mentalidad y la actitud antes de visitar al Guadalajara en el estadio Pedro Escartín, en un duelo de dieciseisavos que exige a su juicio el mismo nivel competitivo que un encuentro de LaLiga.

"Lo hemos hablado, se trata de la mentalidad y la actitud y los jugadores lo saben. Depende de nosotros cómo empiece el partido. Para mí, es algo básico el demostrar lo que valemos. En la última temporada jugamos contra el Barbastro y lo dimos todo y demostramos lo que valemos. Este año tenemos que hacer lo mismo", recordó el técnico alemán.

¿Quién es el portero número 2?

Flick insistió en que el papel de favorito no debe traducirse en relajación. El entrenador quiere a su equipo concentrado desde el primer minuto y manteniendo el listón competitivo habitual: "Es lo mismo, en estos partidos hay que jugar como en LaLiga, somos favoritos pero hay que estar preparados y quiero ver calidad en el terreno de juego", afirmó.

A falta del último entrenamiento, el técnico todavía no ha decidido el once: "No he decidido el once titular. Hemos hecho una sesión de recuperación, les vamos a dar 24 horas más para recuperarse y mañana veremos. Joan Garcia tendrá descanso y hablaré con 'Tek' y Marc antes del partido, no es momento de tomar decisiones ahora, lo haré mañana", explicó sobre la portería.

El futuro de Ter Stegen

Preguntado por el rol de Marc-André ter Stegen, Flick volvió a valorar la competencia interna bajo palos: "Claro, Marc es un portero fantástico, tenemos ahora a tres porteros fantásticos y estoy encantado. Ya veremos qué pasa. Joan Garcia es el número 1 y luego, ya veremos. 'Tek' jugó fantástico el año pasado y ganamos títulos con él, y nos ha dado estabilidad mientras Joan ha estado lesionado. Es un jugador muy importante".

Sobre la posibilidad de que el alemán decida agotar su contrato pese a no ser titular indiscutible, Flick fue tajante: "Es su decisión. Hemos hablado de su situación, le respeto porque es un portero fantástico y muy buen jugador para nosotros, a nivel humano es muy bueno para el equipo. Pero es él quien debe tomar la decisión".

Un equipo que empieza a recuperar efectivos

Flick confirmó también que Robert Lewandowski está en la convocatoria, aunque su participación se decidirá a última hora. "Robert está con nosotros, ha entrenado de forma individual y veremos si está mañana, pero está disponible. Lo decidiremos antes del partido. Quizá cambiemos algo pero queremos ganar, es lo más importante", analizó.

El entrenador reconoció que las lesiones han marcado el primer tramo del curso, pero percibe una clara mejoría en las últimas semanas: "Hemos sufrido mucho en los últimos dos meses por las lesiones, pero en las últimas semanas hemos mejorado mucho, los jugadores han vuelto y están jugando al máximo y vemos la calidad del equipo. Se trata de progresar, después de cada partido hablamos para ver qué hacer mejor. Estamos a mitad de temporada, tenemos mucho más potencial para mejorar y es nuestro objetivo, que en cada partido mejoremos", comentó.

Evita entrar en polémicas arbitrales

Para cerrar, el alemán rehusó entrar en debates sobre los colegiados y defendió su labor tras las quejas del Real Madrid: "Los árbitros son parte del juego, sin ellos no podemos jugar. Todos podemos cometer errores y los árbitros no son una excepción. Tenemos que centrarnos en nosotros y en mi trabajo como entrenador para ver qué puedo mejorar. Los árbitros tienen mucha presión y no es justo ponerles más, no es mi manera de hacer", sentenció.

