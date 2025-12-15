Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión con acusaciones de malos tratos: "Presiones intolerables"

El campeón de la UFC emite un comunicado oficial en el que dice haber sido amenazado "con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que sólo desaparecerían a cambio de dinero".

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran C&iacute;rculo de Madrid

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de MadridEuropa Press

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

El doble campeón de la UFC, Ilia Topuria (17-0), ha publicado un comunicado en sus redes sociales explicando la delicada situación personal por la que está pasando y que le ha llevado a tomar la decisión de no defender su corona en este primer trimestre de 2026. "Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal", aseguró entonces.

Todo parte de la separación de Ilia Topuria con su exmujer, Giorgina Uzcategui Badell, madre de la hija pequeña de Topuria. El doble campeón hispanogeorgiano asegura que está siendo sufriendo presiones y en este comunicado emitido en sus redes sociales ha decidido denunciarlo anunciarlo públicamente.

Comunicado completo de Ilia Topuria

"Madrid, 15 de diciembre de 2025

En las últimas semanas sabéis que he tenido que renunciar temporalmente a defender mi título, algo que, como imaginaréis, no ha sido una decisión fácil. Pero cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente.

Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos.

Todos ellos están perfectamente documentados —audios, mensajes, testimonios y videos— y están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas.

He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo.

Muchas personas han pasado por situaciones similares y la justicia, tarde o temprano, ha puesto cada cosa en su sitio. Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad.

Doy este paso por mi familia, por mí y por todas las personas que necesitan ver que la verdad se defiende con hechos. Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido.

Como comprenderéis, por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido.

Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada.

Gracias a todos".

