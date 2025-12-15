Un youtuber ruso juega un partido de fútbol a 2.000 metros de altura

El partido de fútbol más espectacular de la historia ha sido posible gracias a Sergey Boytcov. El ruso ha logrado un récord mundial, ha jugado un partido de fútbol a 2.000 metros de altura. El campo de fútbol, que parece que está flotando en el cielo, estaba sujeto a un globo aerostático.

El proyecto para poder hacer este récord ha necesitado un año de trabajo y de estudiar como sería posible subir un campo de fútbol reducido al cielo. Para Sergey no ha sido tan complicado hacer este hito, porque anteriormente ha practicado más deportes en el cielo como practicar boxeo en un ring o hacer dominadas sin arnés. Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de su equipo compuesto por 40 personas, que prepararon todo en 400 horas.

La plataforma pesa más de 2.500 kilogramos sostenía el campo de fútbol, tuvo que montarse y desmontarse cuatro veces hasta que el vuelo se hizo efectivo.

Dos horas y media jugando al fútbol colgados de un globo aerostático

En el aire estuvieron más tiempo que un partido de fútbol (90 minutos), 150 minutos pasaron a 2.000 metros de altura mientras jugaban un partido de fútbol. El coste de producir este evento ha sido altísimo, debido a la altura que se jugó el partido y que no había paredes, perdieron 20 balones.

Para intentar hacer el partido más real, contaron con un árbitro que tuvo que sacar alguna tarjeta amarilla por la dureza en las entradas de algún jugador. El partido que era un jugador contra otro jugador estuvo reñido, pero de penalti llegó el gol que dio la victoria a Sergey Boytcov, que lo celebró como su ídolo futbolístico, Cristiano Ronaldo.

Lo más impactante fue cuando el colegiado pitó el final del encuentro, los dos jugadores se tiraron al vacío con una mochila que contenía un paracaídas.

