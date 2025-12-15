Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Fútbol

Un youtuber ruso juega un partido de fútbol a 2.000 metros de altura

Un globo aerostático sostuvo el campo de fútbol, la plataforma pesaba 2.500 kilogramos.

La última locura del youtuber Sergey Boytcov: un partido de fútbol a 2.000 metros de altura

¿Un partido de fútbol a más de 2.000 metros de altura? La última locura del youtuber Sergey Boytcov | Paula Fernández

Publicidad

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

El partido de fútbol más espectacular de la historia ha sido posible gracias a Sergey Boytcov. El ruso ha logrado un récord mundial, ha jugado un partido de fútbol a 2.000 metros de altura. El campo de fútbol, que parece que está flotando en el cielo, estaba sujeto a un globo aerostático.

El proyecto para poder hacer este récord ha necesitado un año de trabajo y de estudiar como sería posible subir un campo de fútbol reducido al cielo. Para Sergey no ha sido tan complicado hacer este hito, porque anteriormente ha practicado más deportes en el cielo como practicar boxeo en un ring o hacer dominadas sin arnés. Todo esto no habría sido posible sin la ayuda de su equipo compuesto por 40 personas, que prepararon todo en 400 horas.

La plataforma pesa más de 2.500 kilogramos sostenía el campo de fútbol, tuvo que montarse y desmontarse cuatro veces hasta que el vuelo se hizo efectivo.

Dos horas y media jugando al fútbol colgados de un globo aerostático

En el aire estuvieron más tiempo que un partido de fútbol (90 minutos), 150 minutos pasaron a 2.000 metros de altura mientras jugaban un partido de fútbol. El coste de producir este evento ha sido altísimo, debido a la altura que se jugó el partido y que no había paredes, perdieron 20 balones.

Para intentar hacer el partido más real, contaron con un árbitro que tuvo que sacar alguna tarjeta amarilla por la dureza en las entradas de algún jugador. El partido que era un jugador contra otro jugador estuvo reñido, pero de penalti llegó el gol que dio la victoria a Sergey Boytcov, que lo celebró como su ídolo futbolístico, Cristiano Ronaldo.

Lo más impactante fue cuando el colegiado pitó el final del encuentro, los dos jugadores se tiraron al vacío con una mochila que contenía un paracaídas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Queman el estadio del FC Haka tras bajar a Segunda

El estadio del Haka FC en llamas

Publicidad

Deportes

La última locura del youtuber Sergey Boytcov: un partido de fútbol a 2.000 metros de altura

Un youtuber ruso juega un partido de fútbol a 2.000 metros de altura

Florentino Pérez, en el discurso navideño ante los medios

Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira': "¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol?"

Hansi Flick en rueda de prensa

Flick defiende a los árbitros tras las quejas del Madrid: "No es justo ponerles más presión"

Fernando Alonso con el Ferrari 512 TR
Fórmula 1

La matrícula de Fernando Alonso que ilusiona a la afición para 2026: ¿qué significa?

Ilia Topuria, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid
UFC

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión con acusaciones de malos tratos: "Presiones intolerables"

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Arthur Fils este viernes en Montecarlo
Tenis

El puntazo imposible de Alcaraz en Montecarlo, premio al mejor golpe de 2025

El murciano también es el número 1 del mundo del espectáculo: su willy ante Altmaier le da otro premio más en 2025.

Patrick Mahomes en el partido contra los Los Angeles Chargers de la NFL
NFL

Patrick Mahomes se rompe la rodilla y deja en shock a la NFL

El tres veces campeón de la Super Bowl se rompe el cruzado y los Chiefs quedan fuera de playoffs: el adiós más doloroso a la temporada.

Max Verstappen charla con Christian Horner en Las Vegas

Helmut Marko se va de Red Bull rajando: "Si hubiésemos echado antes a Horner..."

Xabi Alonso, junto a Vinícius y Mbappé en Mendizorroza

Xabi Alonso: "¿El penalti a Vinícius? No me sorprende que no hayan ido al VAR"

Imagen de un kayak

Muere un hombre tras salvar la vida de su hijo de 7 años cuando volcó su kayak

Publicidad