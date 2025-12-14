Al menos 10 muertos, incluyendo uno de los autores, y varios heridos en un tiroteo en Bondi Beach, la playa más famosa de Sídney

Las autoridades australianas han confirmado la muerte de al menos 10 personas, incluido uno de los autores del tiroteo este domingo en la playa de Bondi, al este de Sídney, un incidente que sigue "en desarrollo" y que está siendo atendido actualmente por la Policía, según las autoridades de Australia. Por el momento, se cifran al menos 12 heridos.

"Cualquier persona que se encuentre en el lugar debe ponerse a cubierto", publicaba la policía de Nueva Gales del Sur en X. En esta red social también se han compartido varios vídeos donde se puede ver a personas dispersándose en la playa de Bondi mientras se escuchan múltiples disparos y sirenas de policía.

Una persona abatida y otra detenida

Las autoridades policiales han indicado que uno de los supuestos agresores ha sido abatido, mientras que el segundo ha sido detenido. También han detallado que se había "localizado" un supuesto dispositivo explosivo improvisado cerca del lugar de los hechos, y el escuadrón antibombas había sido desplegado para continuar investigando la situación.

Dos agentes han resultado heridos, sin indicar el estado de gravedad. También mantienen acordonada el área y continúan investigando lo sucedido, mientras reiteran el llamamiento a la población a mantenerse alejada del lugar hasta nuevo aviso.

Según informa el 'Sydney Morning Herald', se han producido varios disparos en esta playa, que es la más famosa de Sydney, y varias personas han resultado heridas.

El primer ministro asturiano, Anthony Albanese, ha emitido un comunicado lamentando las "escenas impactantes y angustiosas" que están llegando del momento del ataque. "La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información", ha asegurado.

Al menos cuatro personas hospitalizadas

Aunque la cifra de heridos no está confirmada, el servicio de Ambulancias de Nueva Gales del Sur ha informado al medio australiano ABC de que por el momento hay cuatro personas hospitalizadas que han sido trasladadas a los hospitales de St.Vincent, Royal Prince Alfred y el St. George.

Algunos testigos que han presenciado el ataque han relatado que se trata de un tiroteo donde estaban involucradas varias personas armadas, pero las autoridades aún no lo han confirmado.

Se estaba celebrando la festividad judía de Janucá

Según informan los medios del país, en la playa se estaba llevando a cabo la celebración de la festividad judía de Janucá, que daba comienzo este domingo. A pesar de que las autoridades australianas todavía no han vinculado directamente el suceso con el evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado lo que ha descrito como un "vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi".

"Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida", ha manifestado en un comunicado oficial.

"Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana", ha concluido.

