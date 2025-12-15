Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer, hallados muertos en su mansión de los Ángeles

La conmoción ha sacudido la industria cinematográfica estadounidense. Rob Reiner, conocido actor y director de cine de 78 años, y su esposa, Michele Singer, de 68, han sido hallados muertos, acuchillados en el interior de su vivienda en Chadbourne Avenue, Bretnwood, vecindario de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La tarde del domingo los servicios de emergencia recibían una llamada solicitando asistencia médica urgente, sin embargo al llegar al lugar los efectivos encontraban sin vida los cuerpos del matrimonio. Desde el primer minuto la Policía investiga lo ocurrido como un doble homicidio dadas las heridas que presentaban, comenzando por el círculo más cercano a Rob y Michele, según adelantaba la revista Variety. En este contexto los agentes han interrogado a un familiar cercano presuntamente relacionada con las muertes, según ha informado el periódico Los Ángeles Times.

La revista semanal 'People', que aborda la información de interés general y de los rostros más populares de la escena estadounidense, cita varias fuentes exclusivas que apuntan a que habría sido el hijo mediano de 32 años, Nick Reiner, el autor de los apuñalamientos, y que Romy Reiner, hija menor de los fallecidos, quien realizaría el macabro hallazgo y la desesperada llamada a emergencias. Pese a esto y hasta este momento no se conocen detenciones al respecto. El cuerpo de policía ha avanzado que la investigación está en marca y tan pronto como tengan novedades las comunicarán en una comparecencia prevista para la mañana del lunes en la costa oeste norteamericana.

Los problemas de adicción de Nick eran de dominio público y en 2015, él y su padre trabajaron juntos en 'Being Charlie', película inspirada en la batalla del hijo contra la drogadicción y sus experiencias en varios centros de desintoxicación. Ambos reconocerían poco después las grandes dificultades que enfrentaron en el rodaje de la misma. En la actualidad, Nick seguía inmerso en su lucha contra las adicciones.

En un comunicado emitido por la familia en el que comparten su sentimiento de desolación, lamentan profundamente lo sucedido y confirmaban la trágica noticia: "Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles".

Una exitosa carrera

Reiner nació en Nueva York en 1947 y trabajó como guionista, actor y director, así como tuvo un papel de activista político y social. Su papel en la comedia de televisión 'All in the family' le catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy. Hijo de la actriz Estelle Reiner y el también actor y director de cine Carl Reiner, se mudó a Hollywood siendo un adolescente, para estudiar en la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) y entre sus largometrajes más populares destacan dos películas de fama mundial: La princesa prometida, de 1987, Cuando Harry Encontró a Sally, de 1989, o Algunos Hombres Buenos, de 1992, y nominada a los Oscar de 1993.