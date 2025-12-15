Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Cultura

Doble homicidio

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer, hallados muertos en su mansión de los Ángeles

Los cuerpos sin vida del actor y director de Hollywood Rob Reiner y su mujer, Michele Singer fueron hallados apuñalados este domingo en su casa. La Policía investiga el suceso como un doble homicidio y han interrogado a un familiar al respecto.

El cineasta Rob Reiner

El director de cine Rob Reiner y su esposa Michele Singer, hallados muertos en su mansión de Los Ángeles | EUROPAPRESS

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La conmoción ha sacudido la industria cinematográfica estadounidense. Rob Reiner, conocido actor y director de cine de 78 años, y su esposa, Michele Singer, de 68, han sido hallados muertos, acuchillados en el interior de su vivienda en Chadbourne Avenue, Bretnwood, vecindario de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La tarde del domingo los servicios de emergencia recibían una llamada solicitando asistencia médica urgente, sin embargo al llegar al lugar los efectivos encontraban sin vida los cuerpos del matrimonio. Desde el primer minuto la Policía investiga lo ocurrido como un doble homicidio dadas las heridas que presentaban, comenzando por el círculo más cercano a Rob y Michele, según adelantaba la revista Variety. En este contexto los agentes han interrogado a un familiar cercano presuntamente relacionada con las muertes, según ha informado el periódico Los Ángeles Times.

La revista semanal 'People', que aborda la información de interés general y de los rostros más populares de la escena estadounidense, cita varias fuentes exclusivas que apuntan a que habría sido el hijo mediano de 32 años, Nick Reiner, el autor de los apuñalamientos, y que Romy Reiner, hija menor de los fallecidos, quien realizaría el macabro hallazgo y la desesperada llamada a emergencias. Pese a esto y hasta este momento no se conocen detenciones al respecto. El cuerpo de policía ha avanzado que la investigación está en marca y tan pronto como tengan novedades las comunicarán en una comparecencia prevista para la mañana del lunes en la costa oeste norteamericana.

Los problemas de adicción de Nick eran de dominio público y en 2015, él y su padre trabajaron juntos en 'Being Charlie', película inspirada en la batalla del hijo contra la drogadicción y sus experiencias en varios centros de desintoxicación. Ambos reconocerían poco después las grandes dificultades que enfrentaron en el rodaje de la misma. En la actualidad, Nick seguía inmerso en su lucha contra las adicciones.

En un comunicado emitido por la familia en el que comparten su sentimiento de desolación, lamentan profundamente lo sucedido y confirmaban la trágica noticia: "Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles".

Una exitosa carrera

Reiner nació en Nueva York en 1947 y trabajó como guionista, actor y director, así como tuvo un papel de activista político y social. Su papel en la comedia de televisión 'All in the family' le catapultó a la fama y le valió dos premios Emmy. Hijo de la actriz Estelle Reiner y el también actor y director de cine Carl Reiner, se mudó a Hollywood siendo un adolescente, para estudiar en la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) y entre sus largometrajes más populares destacan dos películas de fama mundial: La princesa prometida, de 1987, Cuando Harry Encontró a Sally, de 1989, o Algunos Hombres Buenos, de 1992, y nominada a los Oscar de 1993.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Belén de arena más famoso del mundo celebra su 20 aniversario en Las Canteras

El Belén de arena más famoso del mundo celebra su 20 aniversario en Las Canteras

Publicidad

Cultura

El cineasta Rob Reiner

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer, hallados muertos en su mansión de los Ángeles

Carmen regresa pisando fuerte al Teatro Real cuando cumple 150 años

Carmen regresa pisando fuerte al Teatro Real cuando cumple 150 años

'Los Protegidos: Un nuevo poder' trae la vuelta de la familia Castillo en Atresplayer este domingo

'Los Protegidos: Un nuevo poder' trae de vuelta a Atresplayer a la familia Castillo para enfrentarse a una nueva amenaza

Imagen de Ernesto y Malena Alterio, hijos de Héctor Alterio.
Fallece Héctor Alterio

Ernesto y Malena Alterio se despiden de su padre: "Pensábamos que nunca iba a llegar este día"

Arranca la premiere de la película 'Abuela Tremenda', la nueva comedia familiar de Atresmedia Cine
CINE

Arranca la premiere de la película 'Abuela Tremenda', la nueva comedia familiar de Atresmedia Cine

Imagen de archivo de Héctor Alterio
Héctor Alterio

Muere el actor Héctor Alterio a los 96 años

Alterio se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida.

Muere Peter Greene, actor de 'Pulp Fiction' y 'La máscara', a los 60 años
Peter Greene

Muere Peter Greene, actor de 'Pulp Fiction' y 'La máscara', a los 60 años

El intérprete estadounidense, conocido por sus trabajos en títulos como 'Pulp Fiction' o 'La máscara', ha sido hallado sin vida en su apartamento de Nueva York a los 60 años.

L ACTOR ADOLFO FERNANDEZ DURANTE LA PREMIER DE LA PELICULA " LOS TONTOS Y LOS ESTUPIDOS "

Muere el actor Adolfo Fernández, conocido por series como Policías, Amar es para siempre o Machos alfa

Imagen de archivo de Nacho Llácer Enjuto

Muere a los 29 años el actor vallisoletano Nacho Llácer en un accidente de tráfico en Kenia

El Belén de arena de Las Canteras en 2025

El Belén de arena más famoso del mundo celebra su 20 aniversario en Las Canteras

Publicidad