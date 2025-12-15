Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Patrick Mahomes se rompe la rodilla y deja en shock a la NFL

El tres veces campeón de la Super Bowl se rompe el cruzado y los Chiefs quedan fuera de playoffs: el adiós más doloroso a la temporada.

Patrick Mahomes en el partido contra los Los Angeles Chargers de la NFL

Patrick Mahomes en el partido contra los Los Angeles Chargers de la NFLReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Los Kansas City Chiefs han confirmado la peor noticia posible: Patrick Mahomes, su gran estrella y tres veces campeón del Super Bowl, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la derrota ante Los Angeles Chargers, una lesión que pone fin a su temporada y deja al equipo sin opciones de alcanzar los playoffs por primera vez desde que él tomó los mandos en 2018.

En un comunicado la franquicia explicó el alcance de la lesión: "Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas".

Una jugada que lo cambió todo

Mahomes cayó lesionado a menos de dos minutos del final, cuando intentaba liderar una remontada épica. Intentaba ganar yardas a la carrera, pero fue derribado por detrás y su rodilla quedó atrapada en el césped. El quarterback permaneció tendido con visibles gestos de dolor y abandonó el campo rumbo al vestuario.

Minutos después del diagnóstico, el propio Mahomes envió un mensaje a la afición, dejando claro que ya piensa en su vuelta: "No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca".

El final de una era perfecta

La derrota por 16-13 ante los Chargers certificó la eliminación de los Chiefs a falta de tres partidos para el cierre de la temporada regular, algo inédito en la etapa Mahomes. Desde que fue elegido en el draft de 2017 e irrumpió como titular al año siguiente, los Kansas City Chiefs habían disputado cinco de los últimos seis Super Bowls y ganado tres, un periodo que desató comparaciones inevitables con Tom Brady.

Sin embargo, la presente campaña, irregular desde el inicio, termina con un golpe devastador: el equipo sin postemporada y su líder camino a quirófano.

Mahomes, de 30 años, afronta ahora un largo proceso de recuperación que apunta directamente a 2026, año en el que espera volver "más fuerte que nunca".

