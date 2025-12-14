Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Maratón

Catherine Drysdale se convierte en la primera mujer que gana la Maratón de Hielo de la Antártida

La australiana hace historia en la Maratón de Hielo de la Antártida al ganar este reto extremo con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 43 segundos.

Catherine Drysdale

Catherine Drysdale se convierte en la primera mujer que gana la Maratón de Hielo de la Antártida | Antena 3 Deportes

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

Correr una maratón ya es, de por sí, un desafío extremo. Hacerlo en la Antártida, a temperaturas bajo cero y sobre un glaciar, lo convierte en una auténtica prueba de resistencia física y mental.

Cada año, algunos de los corredores más atrevidos, y también más adinerados, del mundo se dan cita en la Maratón de Hielo de la Antártida, una carrera de 42,2 kilómetros que se disputa en el glaciar Union, a 1.000 kilómetros del Polo Sur. La inscripción ronda los 24.000 euros y las condiciones son extremas, con temperaturas cercanas a los -20 ºC y fuertes rachas de viento.

Una edición histórica

En su vigésima edición la prueba ha vivido un momento histórico. Por primera vez, una mujer ha cruzado la línea de meta en primera posición. La australiana Catherine Drysdale, de 35 años, se proclamó campeona con un tiempo de 3 horas, 48 minutos y 43 segundos.

"He corrido otros maratones, pero este es muy duro."

Catherine Drysdale, maratoniana

"Es diferente a todo lo que he hecho. He corrido otros maratones, pero este es muy duro. Cada vez que sufría, me recordaba a mí misma que estaba corriendo en la Antártida", explicó la atleta tras la carrera. "A veces no podía salir de ese sufrimiento, pero me siento tan bien de estar aquí, y el apoyo es increíble, como, la gente en las estaciones de ayuda y el estímulo a lo largo del camino, simplemente un evento increíble. Así que, estoy zumbando, pero tengo frío helado. Frío helado", sentenció la aussie.

Drysdale se impuso al ruso Denis Nazarov, que finalizó en segunda posición, y al belga Rune Buyl, tercero. En total, en esta edición del maratón más austral del mundo participaron corredores de 20 países.

Una superficie traicionera

A diferencia de otras pruebas, en esta carrera no solo se compite contra el cronómetro. La superficie helada y traicionera del glaciar obliga a mantener una concentración constante para evitar resbalones y caídas, convirtiendo cada kilómetro en un reto adicional.

Con su victoria, Catherine Drysdale no solo se colgó una de las medallas más frías del planeta, sino que también ha reescrito los libros de récords al convertirse en la primera campeona femenina de la Maratón de Hielo de la Antártida, marcando un antes y un después en la historia de esta competición extrema.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Manchester City remonta a un Real Madrid con más ganas que fútbol y deja tocado a Xabi Alonso (1-2)

El gol de Haaland al Real Madrid de penalti

Publicidad

Deportes

Boyé y Mbappé

Alavés - Real Madrid, en directo: ¡Valdepeñas, Rodrygo y Mbappé, titulares!

Catherine Drysdale

Catherine Drysdale se convierte en la primera mujer que gana la Maratón de Hielo de la Antártida

Ricardinho haciendo su récord

La última locura del 'recordman' Ricardinho: 50 horas seguidas dando toques a un balón... ¡sin que toque el suelo!

Gerard Suñé, internacional del remo
Cataluña

Muere Gerard Suñé, internacional del remo, a los 23 años

Carlos Alcaraz levanta el trofeo de Roland Garros 2025 con su equipo al completo
Tenis

Juan Carlos Ferrero, entrenador del año en la ATP, sobre la temporada de Alcaraz: "Este torneo fue una luz..."

Raphinha celebra su gol ante Osasuna
Barcelona

El Camp Nou se la devuelve al Madrid y grita "Xabi, quédate, Xabi, quédate" en pleno Barça-Osasuna

Durante el encuentro ante el Osasuna en el Camp Nou, gran parte de la grada dedicó este cántico a los seguidores blancos que en su día lo hicieron con Xavi Hernández.

Kylian Mbappé
LaLiga

Alavés - Real Madrid: Horario, alineaciones OFICIALES y dónde ver el partido de hoy de LaLiga

El Madrid visita al Alavés en Mendizorroza en un partido completamente trascendental para la continuidad de Xabi y la lucha por la Liga. Consulta el horario, los onces oficiales y dónde ver el partido de LaLiga.

Stephen Curry lanzando un triple desde la otra parte de la cancha

Lo de Stephen Curry no tiene nombre: ¡mete un triple desde el túnel de vestuarios!

Ainhoa Sánchez haciendo una acrobacia

Ainhoa Sánchez, la bailarina que danza sobre aviones a 600 metros de altura y a 150km/h

Raphinha celebra su gol ante Osasuna

Raphinha derriba el muro rojillo con un doblete y presiona más si cabe al Madrid (2-0)

Publicidad