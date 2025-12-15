Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira': "¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol?"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha ofrecido este lunes su tradicional discurso navideño con los medios de comunicación y ha cargado contra LaLiga, la RFEF y el presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) por la forma en la que han afrontado y gestionado el 'caso Negreira', un caso que investiga el pagó que el Barcelona realizó a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del CTA.

"La situación gravísima tras lo ocurrido durante dos décadas con el 'caso Negreira' merece y es obligado que se haga justicia. Les recuerdo que el Real Madrid es el único club que está luchando por ello. Es del todo incomprensible que las instituciones de fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y que pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca. ¿Cómo es posible que la Federación y LaLiga que deben velar por la integridad de la competición y perseguir que se haga justicia se comporten de esta manera? ¿A qué se debe su pasividad? Confío en que algún día lo sabremos. La Federación y LaLiga tienen el deber de velar por la integridad de la competición para no parecer cómplices de un caso tan grave", ha denunciado Florentino Pérez.

El presidente del Real Madrid ha subrayado que el 'caso Negreira' es "el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy" y ha recordado que el Barça pagó ocho millones de euros por informes que ni siquiera fueron entregados a los entrenadores culés.

"Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy. Incluso, a nivel internacional. Tal y como se ha publicado estos días, hoy sabemos que se han pagado más de ocho millones por informes técnicos de árbitros, los informes más caros del mundo. Y encima nunca fueron conocidos por los entrenadores, que eran los destinatarios de esos informes. ¿Quién puede creer que se haya pagado millones de euros por informes técnicos que, al parecer, debía de ser inútiles porque ni siquiera se facilitaban a los entrenadores. Y hoy seguimos viviendo las secuelas de un caso que mancha la imagen de nuestro deporte y que pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical de las estructuras del arbitraje español", ha señalado Florentino Pérez.

"Parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti"

El máximo dirigente blanco también ha tenido tiempo para recordad los últimos arbitrajes que ha recibido el Real Madrid y ha recordado que González Fuertes, el colegiado del VAR en Mendizorroza, es el mismo que "nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa".

"Sin ir más lejos, ayer fuimos arbitrados en el VAR por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club el día previo a una final de Copa. ¿Se imaginan esta situación en cualquier otro país del mundo? Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad arbitral de esa temporada", ironizó Florentino Pérez.

Por último, el presidente del Real Madrid ha llegado a asegurar que el 'caso Negreira' no solo perjudicó al club blanco, denunciado que "puede que incluso algún club haya descendido víctima del caso Negreira".

"Estamos seguros que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, puede que incluso algún club haya descendido víctima del caso Negreira. Está en juego la integridad y decencia de nuestro deporte. Se ha dañado gravemente la imagen de nuestro fútbol y, por tanto, hay que hacer justicia. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó como corrupción sistémica. Y, en entrevistas públicas, directivos del Barcelona reconocieron abiertamente que se hacían esos pagos porque eran convenientes para su club. ¿Convenientes, por qué y para qué? El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental para que el 2026 sea el año en el que por fin se haga justicia y comience la verdadera regeneración del fútbol español", ha concluido Florentino Pérez.