Djokovic: "Ha sido un año largo y necesito descanso"

El serbio Novak Djokovic, eliminado este sábado en tercera ronda de Wimbledon a manos del estadounidense Sam Querrey, lamentó despedirse de Londres tan temprano y aseguró que "perder en un Grand Slam duele más que en ningún otro torneo". "Han pasado 20 minutos desde que salí de la pista. Es difícil hablar y decir lo que pienso, pero no es la primera vez que pierdo un partido de Grand Slam. Ahora sé que tengo que estar tranquilo", dijo Djokovic.

'Nole' dejó también en el aire su participación en los Juegos Olímpicos de Río: "Tengo una vida más allá del tenis. Una familia y momentos que estoy esperando, centrarme más en ellos. Lo necesito, ha sido un gran año pero muy largo también y necesito descanso".

Preguntado sobre si las tres suspensiones por lluvia le afectaron, Nole insistió en que no quería "quitar méritos" a su rival y que el clima "es el mismo para los dos". "Mi rival mereció ganar y eso es todo. No quiero quitarle méritos. Tuve mis opciones, pero no sentía la bola como me gustaría. No hay que hablar de las interrupciones, ya que el clima es el mismo para los dos. También los espectadores que vienen a vernos están frustrados", declaró.