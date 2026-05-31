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Rafa Jódar sigue haciendo historia en París y remonta dos sets a Carreño para meterse en cuartos

El joven de 19 años perdió los dos primeros sets ante un Carreño soberbio pero tiró de paciencia y fe para darle la vuelta de forma contundente: 6-1, 6-2 y 6-2, y meterse en cuartos de final en el segundo Grand Slam de su carrera. Su rival, De Jong o Zverev.

Rafa Jódar celebra un punto ante Pablo Carreño

Rafa Jódar celebra un punto ante Pablo CarreñoReuters

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Lo de Rafa Jódar es sin duda la gran historia del tenis español en 2026, y tal vez del tenis mundial... El de Leganés jugará los cuartos de final de Roland Garros 2026 con 19 años y en el que es solo el segundo Grand Slam de su carrera tras firmar una remontada espectacular ante su compatriota Pablo Carreño (4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2) en 3 horas y 42 minutos de juego en la Suzanne-Lenglen.

El madrileño se topó con un Pablo soberbio en las dos primeras horas de partido (4-6 y 4-6 para el asturiano) rozando el K.O en el Slam parisino, pero reaccionó a tiempo y consiguió una rotura tempranera en el tercer parcial para recortar distancias por 6-1 en apenas media hora de juego. Carreño, a su vez, había bordado el tenis pero comenzó a sentir problemas físicos en el hombro y su rendimiento cayó en picado mientras el del joven Jódar aumentaba viendo posible la remontada, la cual terminó dándose tras llevarse por un doble 6-2 el cuarto y quinto parcial.

A cuartos de final... en su segundo Grand Slam

El bajón del gijonés fue decisivo para que su rival le diera la vuelta al partido y terminara conectando seis winners más y cometiendo siete errores no forzados menos. Rafa, que estuvo 4 horas y 15 minutos en pista hace dos días ante el estadounidense Michelsen, repitió la maratón ante Pablo para meterse en sus primeros cuartos de final en un major, siendo este el segundo en el que ha participado en el cuadro individual. Por ejemplo, Alcaraz tardó cuatro Slams en llegar a esa ronda y Nadal lo hizo en su sexta participación.

Zverev, rival en cuartos

Jódar se enfrentará a Alexander Zverev para buscar un billete de cara a semifinales siendo ya el último jugador nacional con opciones en el cuadro masculino y femenino. Sasha, seguramente el máximo favorito para alzarse con la ensaladera tras la ausencia de Alcaraz, Sinner y Djokovic, será la gran prueba del madrileño. El último tenista español masculino que no fuese Rafa Nadal o Carlos Alcaraz en pisar la ronda de cuartos fue Davidovich en 2021. En 2017 y 2020 también lo consiguió Pablo Carreño. Honor para el asturiano, que a sus 34 años y después de muchos meses lejos de la élite, ha vuelto a exhibir su mejor nivel y a quedarse a un paso de unos cuartos de final en un grande.

Como dato para alucinar, en el cuadro masculino ha habido al menos un tenista español en 33 de las últimas 34 ediciones.

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