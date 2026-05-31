Tchouaméni niega la pela con Valverde: "No le di un puñetazo"

Casi un mes de que se filtrara en los medios de comunicación que Tchouaméni y Valverde protagonizaron una pelea que mandó al uruguayo al hospital, el centrocampista francés ha sido preguntado por este incidente en una rueda de prensa con motivo de la concentración de la selección gala para el Mundial 2026.

"Pasaron cosas, sí, pero en la prensa se dicen muchas tonterías"

El internacional con Francia reconoció que "pasaron cosas", pero quiso quitarle hierro al asunto: "Evidentemente pasaron cosas, lo pudisteis ver y escuchar en los medios. Se magnificó porque salió en los medios de comunicación y cuando juegas en el Real Madrid eso crea una gran reacción. En la prensa se dijeron muchas tonterías".

"Leí que hubo un puñetazo, no fue el caso..."

Aurelién también dejó constancia de que los detalles que salieron a la luz (le habría propinado un golpe a Valverde) eran falsos: "Leí que hubo una pelea y que le había dado un puñetazo... Lo que no fue el caso. No entro en más detalles. Lo más importante es que el club estaba al corriente de lo que pasó. Hay muchas cosas que pasan en los vestuarios que no salen en la prensa. La vida sigue. Con Fede tenemos un objetivo común: ganar títulos con el Real Madrid. No hay problemas... En el aspecto personal no hay problemas ahora mismo con Valverde".

Recordemos que el Real Madrid reaccionó con una de las multas más duras que se recuerdan en la historia del fútbol: "El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes", informó el club blanco horas después.

Los periodistas también le recordaron la temporada en blanco con el Real Madrid, y si eso afecta a la motivación cuando se afronta un torneo mundialista: "La selección es distinta a los clubes. Si hubiéramos ganado todo también tendríamos ganas de ganarlo todo. Con el Real Madrid fue una temporada distinta a lo que queríamos. Queríamos ganar títulos... Y queremos ganar el Mundial. Estamos todos motivados", sentenció.

En Uruguay... ¡no jugará Luis Suárez!

Precisamente este domingo, la Uruguay de Fede Valverde y dirigida por Bielsa anunció la lista para el Mundial con Ronald Araujo, Giménez, Valverde... ¡y sin Luis Suárez!

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