El padre de Lamine Yamal, tras el Clásico: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona"

El pitido final de César Soto Grado solo certificó el final de la disputa deportiva entre Real Madrid y Barcelona, pero la polémica entre ambos clubes continúa. Todo arrancó con unas declaraciones de Lamine Yamal en la Kings League junto a Gerard Piqué e Ibai Llanos y continuó sobre el césped del Santiago Bernabéu, donde Carvajal y otros jugadores blancos le quisieron recordar esas palabras al de Mataró al final del partido. Fue un clásico de alta tensión que se llevó el equipo de Xabi Alonso (2-1) gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

El "Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé..." pronunciado por Lamine Yamal calentó un partido que acabó con una tangana entre los jugadores de Madrid y Barça, y con Dani Carvajal dirigiendo a Lamine un gesto que se interpretó como "hablas demasiado". El delantero culé, lejos de amilanarse, se fue a por el veterano jugador del Real Madrid, lo que provocó el tumulto entre los jugadores de los dos equipos.

Vínícius Jr, que se fue bastante cabreado tras ser sustituido por Xabi Alonso, también estuvo presente en esos minutos finales y le instó a Lamine Yamal a hablar ahora tras el final de el Clásico.

Tras todo lo ocurrido en el Santiago Bernabéu solo faltaba el padre de Lamine Yamal en 'la fiesta' y allí que se presentó. Mounir Nasraoui compartió una historia en su cuenta de Isntagram con una foto de su hijo en la entrevista / conversación de Lamine Yamal en la Kings League. Una foto que va acompañada del siguiente mensaje: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona".

Storie en la cuenta de IG del padre de Lamine Yamal | IG: hustle_hard_304

Parece que la polémica va para largo y los protagonistas ya se emplazan para el clásico de la segunda vuelta de LaLiga. Mientras, habrá que ver cómo gestionan el pique Lamine Yamal y Carvajal si coinciden en la próxima concentración de noviembre de la selección española de fútbol. Papelón para Luis de la Fuente.