Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga EA Sports

El padre de Lamine Yamal, tras el Clásico: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona"

Mounir Nasraoui, padre del delantero del Barcelona, comparte una foto de su hijo en la Kings League, donde realizó sus polémicas declaraciones sobre el Real Madrid, justo después de El Clásico.

Dani Carvajal se dirige a Lamine Yamal en El Cl&aacute;sico

Dani Carvajal se dirige a Lamine Yamal en El ClásicoReuters

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

El pitido final de César Soto Grado solo certificó el final de la disputa deportiva entre Real Madrid y Barcelona, pero la polémica entre ambos clubes continúa. Todo arrancó con unas declaraciones de Lamine Yamal en la Kings League junto a Gerard Piqué e Ibai Llanos y continuó sobre el césped del Santiago Bernabéu, donde Carvajal y otros jugadores blancos le quisieron recordar esas palabras al de Mataró al final del partido. Fue un clásico de alta tensión que se llevó el equipo de Xabi Alonso (2-1) gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

El "Sí, roban, se quejan, hacen cosas que no sé..." pronunciado por Lamine Yamal calentó un partido que acabó con una tangana entre los jugadores de Madrid y Barça, y con Dani Carvajal dirigiendo a Lamine un gesto que se interpretó como "hablas demasiado". El delantero culé, lejos de amilanarse, se fue a por el veterano jugador del Real Madrid, lo que provocó el tumulto entre los jugadores de los dos equipos.

Vínícius Jr, que se fue bastante cabreado tras ser sustituido por Xabi Alonso, también estuvo presente en esos minutos finales y le instó a Lamine Yamal a hablar ahora tras el final de el Clásico.

Tras todo lo ocurrido en el Santiago Bernabéu solo faltaba el padre de Lamine Yamal en 'la fiesta' y allí que se presentó. Mounir Nasraoui compartió una historia en su cuenta de Isntagram con una foto de su hijo en la entrevista / conversación de Lamine Yamal en la Kings League. Una foto que va acompañada del siguiente mensaje: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona".

Storie en la cuenta de IG del padre de Lamine Yamal
Storie en la cuenta de IG del padre de Lamine Yamal | IG: hustle_hard_304

Parece que la polémica va para largo y los protagonistas ya se emplazan para el clásico de la segunda vuelta de LaLiga. Mientras, habrá que ver cómo gestionan el pique Lamine Yamal y Carvajal si coinciden en la próxima concentración de noviembre de la selección española de fútbol. Papelón para Luis de la Fuente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania: "Diez horas después de levantar el trofeo del Eurobasket estaba en el hospital"

Álex Mumbrú atiende a Antena 3 Deportes

Publicidad

Deportes

Fernando Alonso durante el GP de México

Fernando Alonso y su 'extraño' abandono en México: dejó pasar a Stroll, se metió en boxes y nadie le esperaba

Dani Carvajal se dirige a Lamine Yamal en El Clásico

El padre de Lamine Yamal, tras el Clásico: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona"

Estadio de La Romareda

Muere Jorge Casado, futbolista cadete del Real Zaragoza, a los 15 años: "Se paralizará por completo la actividad"

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa en Tokio
Masters 1.000 París

Carlos Alcaraz valora la nueva pista del Masters de París: "Es más lenta y eso permitirá que se vea más el juego"

Vinícius, en el momento de su cambio en el Clásico
El Clásico

El cabreo de Vinícius al ser sustituido en El Clásico: "Me voy del equipo... Me voy, mejor me voy"

Carlos Alcaraz, en un partido del Six Kings Slam
Masters 1.000 París

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: Horario y dónde ver el partido del Masters 1.000 de París

Consulta el día, hora y todos los detalles del primer partido de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 París ante Cameron Norrie.

Muere José Manuel Ochotorena, en un entrenamiento con el Valencia en 2022
Fútbol

Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia, a los 64 años

El exportero vasco debutó en primera división con el Real Madrid y ganó el Trofeo Zamora en 1989 con el Valencia. Entre 2004 y 2021 fue el entrenador de porteros de la selección española de fútbol.

Imagen de El Clásico tras el pitido final (2-1)

Los jugadores del Real Madrid pasan factura a Lamine Yamal tras el Clásico: ¡las reacciones de Carvajal, Bellingham, Vinicius...!

Vinicius Jr reacciona al ser cambiado en El Clásico

Así fue el tremendo enfado de Vinicius con Xabi Alonso tras ser sustituido en El Clásico: el brasileño se fue directo a vestuarios

Bellingham celebra su gol en El Clásico (2-1)

El Madrid se reconcilia con los Clásicos y da el primer golpe a la Liga (2-1)

Publicidad