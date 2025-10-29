Toni Bou imparte una clase individualizada para Antena 3 Deportes

Hacer lo que hace Toni Bou encima de la moto de trial es algo inalcanzable, por eso el catalán es el mejor del mundo y de la historia. Nuestro compañero, Marc Fuster, ha intentado imitarle con resultados muy diferentes a los que hace Toni: "Estamos preparados para hacer, un poco, lo que hace Toni Bou, pero seguro que bastante peor", declaraba el redactor de Antena 3 Deportes, antes de comenzar con la clase magistral.

Antes de todo, el 38 veces campeón del mundo, metía el miedo en el cuerpo a Marc Fuster: "Esto es mi terreno, es mi casa. Así que hoy te toca sufrir a ti". Pero luego calmaba los nervios de nuestro compañero "con cuatro tips que te voy a dar, lo vas a pillar rápido y te lo vas a pasar bien", avisaba Toni Bou.

Una vez comenzada la clase, Bou era capaz de hacer cualquier tipo de maniobra, con cualquier tipo de moto. En cambio, Marc no conseguía acercarse a los movimientos del campeón mundial: "Va a ser difícil igualarte, pero vamos a intentarlo", le comentaba Marc, a lo que Bou, le respondía con palabras de ánimo: "Vas por buen camino, vas por buen camino".

Toni reconoció al final de la experiencia que "al principio me has asustado un poquito, pero has ido mejorando y al final has disfrutado, ¿no?"

Intenciones de agrandar su leyenda

La leyenda de Toni Bou en el mundo del motor es una de las más icónicas con sus 38 mundiales de trial. La curiosidad de todo esto es que tiene los mismos campeonatos mundiales, que años.

El objetivo del catalán es continuar con la semejanza de cifras entre sus títulos y su edad, como respondió en el micrófono de Antena 3 a la pregunta de Marc Fuster sobre la posibilidad de conseguir 40, con 40 años: "Me encantaría. Será complicado, pero ya sabéis, que el reto es el reto".

