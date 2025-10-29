Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Trial

Toni Bou imparte una clase individualizada para Antena 3 Deportes

El 38 veces campeón del mundo de trial ha estado con nuestro compañero, Marc Fuster, y le ha mostrado sus secretos para ser el mejor del mundo y algunos trucos para parecerse a él.

Marc Fuster, junto a Toni Bou

Toni Bou comparte sus secretos sobre una moto con Marc Fuster | Marc Fuster | Rubén García

Publicidad

Rubén García | Daniel Valares
Actualizado:
Publicado:

Hacer lo que hace Toni Bou encima de la moto de trial es algo inalcanzable, por eso el catalán es el mejor del mundo y de la historia. Nuestro compañero, Marc Fuster, ha intentado imitarle con resultados muy diferentes a los que hace Toni: "Estamos preparados para hacer, un poco, lo que hace Toni Bou, pero seguro que bastante peor", declaraba el redactor de Antena 3 Deportes, antes de comenzar con la clase magistral.

Antes de todo, el 38 veces campeón del mundo, metía el miedo en el cuerpo a Marc Fuster: "Esto es mi terreno, es mi casa. Así que hoy te toca sufrir a ti". Pero luego calmaba los nervios de nuestro compañero "con cuatro tips que te voy a dar, lo vas a pillar rápido y te lo vas a pasar bien", avisaba Toni Bou.

Una vez comenzada la clase, Bou era capaz de hacer cualquier tipo de maniobra, con cualquier tipo de moto. En cambio, Marc no conseguía acercarse a los movimientos del campeón mundial: "Va a ser difícil igualarte, pero vamos a intentarlo", le comentaba Marc, a lo que Bou, le respondía con palabras de ánimo: "Vas por buen camino, vas por buen camino".

Toni reconoció al final de la experiencia que "al principio me has asustado un poquito, pero has ido mejorando y al final has disfrutado, ¿no?"

Intenciones de agrandar su leyenda

La leyenda de Toni Bou en el mundo del motor es una de las más icónicas con sus 38 mundiales de trial. La curiosidad de todo esto es que tiene los mismos campeonatos mundiales, que años.

El objetivo del catalán es continuar con la semejanza de cifras entre sus títulos y su edad, como respondió en el micrófono de Antena 3 a la pregunta de Marc Fuster sobre la posibilidad de conseguir 40, con 40 años: "Me encantaría. Será complicado, pero ya sabéis, que el reto es el reto".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia, a los 64 años

Antena 3 Deportes (27-10-25) Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia, a los 64 años

Publicidad

Deportes

Marc Fuster, junto a Toni Bou

Toni Bou imparte una clase individualizada para Antena 3 Deportes

Pedri se duele tras una acción en el Clásico del Bernabéu

Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda

Vinícius, en el momento de su cambio en el Clásico

Vinícius Jr se disculpa por su reacción tras ser cambiado en el Clásico: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer"

Carlos Alcaraz, en acción ante Cameron Norrie
Rolex Paris Masters

Jim Courier, tras la derrota de Alcaraz ante Norrie en París: "Es su marca registrada, juega en modo kamikaze"

Post del Tecnovit Alforja Fútbol Sala por la muerte de Nestu
Fútbol Sala

Conmoción en el fútbol sala con la trágica muerte de Nestu, capitán del Tecnovit Alforja: "No tenemos palabras para describir lo que sentimos"

Carlos Alcaraz gesticula en su partido ante Cameron Norrie en París
Ranking ATP

Las cuentas por el número 1 tras la derrota de Carlos Alcaraz ante Norrie en París

La derrota de Carlos Alcaraz ante Cameron Norrie en la segunda ronda del Rolex Paris Masters le pueden costar el número 1. Este es el resultado que necesita Jannik Sinner para recuperar el mando de la ATP.

Carlos Alcaraz, tras perder ante Cameron Norrie en París
Masters 1.000 París

Carlos Alcaraz colapsa en su debut en París frente a Norrie: "No sé qué ha pasado, estoy muy decepcionado con mi nivel"

El murciano cede en tres sets ante Cameron Norrie (6-3, 3-6 y 4-6) en su estreno en el Masters de París. Alcaraz perderá el número 1 si Sinner levanta el título en la capital francesa.

Jannik Sinner, en la rueda de prensa del ATP Paris Masters

Jannik Sinner: "El número 1 ya es imposible, será un objetivo para el próximo año"

Lydia Sempere, piloto sorda de la Copa Clío

Lydia Sempere, primera mujer piloto sorda en España: "Estuve mucho tiempo pilotando en silencio"

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium, en Santiago de Chile

Albert Torres, campeón del mundo de ómnium: "Es una victoria especial, no todos los días se gana un título mundial"

Publicidad