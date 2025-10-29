Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda

El mediocentro canario estará de baja varias semanas tras confirmarse que sufre "una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda".

Pedri se duele tras una acción en el Clásico del Bernabéu

Pedri se duele tras una acción en el Clásico del BernabéuReuters

Duro contratiempo para el Barcelona tras confirmarse que Pedro González, 'Pedri', estará varias semanas de baja por "una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda".

"El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. El tiempo aproximado de recuperación lo marcará la evolución de la lesión", informa el Barça en un comunicado.

Aunque los servicios médicos culés no detallan el tiempo de baja, se espera que Pedri pueda regresar después de la próxima parada de selecciones, cuando el Barça reprenderá la competición recibiendo el 22 de noviembre al Athletic Club en LaLiga EA Sports.

El canario ya era baja para el próximo compromiso liguero del equipo ante el Elche tras ser expulsado en el último Clásico. El duelo ante el cuadro ilicitano será el primero que no jugará desde el 26 de enero de este año.

Pedri, que no sufrió ninguna lesión muscular durante todo el curso pasado, ha completado 49 partidos en 280 días entre el Barcelona y la selección española. Además del centrocampista tinerfeño, tampoco se han ejercitado en las instalaciones de Sant Joan Despí el defensa Pau Cubarsí y el delantero Marcus Rashford, ambos con permiso del club.

Las buenas noticias para Hansi Flick son los regresos de Robert Lewandowski y Dani Olmo, ambos han comenzado a realizar parte del trabajo con el grupo. Los dos internaciones se han perdido los tres últimos partidos del Barcelona ante Girona, Olympiacos y Real Madrid.

