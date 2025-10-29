Vinícius Jr se disculpa por su reacción tras ser cambiado en el Clásico: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer"

Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, se ha disculpado este jueves ante "todos los madridistas", sus compañeros, el club y el presidente por su reacción al ser sustituido en el minuto 73 de El Clásico ante el Barcelona del pasado domingo, un partido que acabó con victoria madridista (2-1) gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico. Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente", indica el futbolista brasileño en sus redes sociales.

"A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día", finaliza el mensaje de Vinícius Jr.

Una disculpa pública que llega tras haber hecho lo propio en el vestuario, en el primer entrenamiento tras el clásico, después de dos días de descanso, y en la que no menciona a su entrenador, Xabi Alonso, al que, según Movistar+, se dirigió en los siguientes términos al ver su número en la tablilla de los cambios: "¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! ¿Yo? ¡Vai tomar no cu!"

"¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor me voy!"

Las cámaras de DAZN también captaron el momento en el que Vinícius se marchó por la bocana de los vestuarios amenazando con abandonar el equipo.

Xabi Alonso: "¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos"

Xabi Alonso, que observaba toda la secuencia en la banda, se mostró contrariado con al reacción de su futbolista: "¡Venga Vini, h**tias!"

Tras el clásico, el propio Xabi Alonso restó importancia a lo ocurrido en rueda de prensa y aseguró que lo iban a hablar de forma interna.

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos", indicó el entrenador tolosarra.

"Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario", zanjó Xabi Alonso.