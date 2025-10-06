Las cuentas de Carlos Alcaraz para asegurar el número 1 a final de año

La inesperada derrota de Jannik Sinner ante Tallon Griekspoor en la tercera ronda del master 1.000 de Shanghái abre de par en par las posibilidades para que Carlos Alcaraz logre acabar la temporada como número 1 del mundo. El murciano, que recuperó el primer puesto del tenis mundial tras la final del US Open, aparecerá el próximo lunes 13 de octubre con 11.340 puntos, después de que se le resten los 200 puntos por no defender loe 200 puntos de los 1/4 de final de la temporada pasada. La ausencia del campeón de seis grand slam en Shanghái por su problema en el tobillo izquierdo no le va a suponer que la diferencia con Sinner se reduzca, sino todo lo contrario.

Y es que Sinner defendía en Shanghái 1.000 puntos como campeón de la temporada pasada, por lo que su derrota ante Griekspoor le han costado 950 puntos al de San Cándido, que el próximo lunes aparecerá en el ranking ATP con 10.000 unidades, es decir, 1.340 puntos por detrás de Carlos Alcaraz. Hasta final de año, el murciano solo defiende 300 puntos (1/8 final en París-Bercy y 200 puntos en las Nitto ATP Finals), mientras que Sinner defiende 1.500 puntos como campeón invicto en las Nitto ATP Finals.

El tenista italiano está apuntado al ATP500 de Viena, del 20 al 26 de octubre y previo al Masters 1.000 de París-Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre. En el caso de que Sinner gane en la capital austriaca sumaría 500 puntos y llegaría a París con 10.500 puntos frente a los 11.340 puntos de Alcaraz. Esos 840 puntos los podría enjugar el jugador transalpino si gana en la capital francesa, siempre que Carlos Alcaraz no logre llegar a la final. Hay que recordar que por ser finalista de un masters 1.000 se otorgan 640 puntos. Estos son los puntos que se reparten en los nueve ATP1000 de la temporada:

- Primera ronda: 10 puntos.

- Segunda ronda: 30 puntos.

- Tercera ronda: 50 puntos.

- Octavos final: 100 puntos.

- Cuartos final: 200 puntos.

- Semifinal: 400 puntos.

- Finalista: 650 puntos.

- Campeón: 1.000 puntos.

Si Alcaraz no logra alcanzar la final en París, al tenista de 22 años le valdría con ser semifinalista en la capital francesa siempre que en las Nitto ATP Finals ganara uno de los tres partidos de la round robin, con lo que defendería los 200 puntos logrados la temporada pasada en la cita de Turín.

Jannik Sinner solo puede alcanzar el tope de 11.500 puntos a final de año, lo que supondría tener que ganar el ATP500 de Viena, el masters 1.000 de París-Bercy y ser campeón por segunda vez de las Nitto ATP Finals ganando los cinco partidos. Por lo tanto, Alcaraz necesitaría terminar el año por encima de esa cantidad para garantizarse el número 1 del mundo hasta 2026.

Ranking ATP (en vivo)

A esta hora, con el ranking de la ATP actualizado con los resultados de Shanghái, Carlos Alcaraz cuenta con 11.340 puntos y Jannik Sinner tiene 10.000 puntos. Alexander Zverev es tercero con 5.930 puntos, se le han restado ya 50 puntos tras su derrota ante Rindrknech; y Taylor Fritz es cuarto con 4.645 puntos, se le están restando ya los 350 puntos tras caer ante Perricard en la tercera ronda de Shanghái.

1. Carlos Alcaraz 11,340

2. Jannik Sinner 10.000

3. Alexander Zevrev 5.930

4. Taylor Fritz 4.645

5. Novak Djokovic 4.280

6. Ben Shelton 4.100

7. Alex de Miñaur 3.780

8. Lorenzo Musetti 3.645

9. Jack Draper 3.590

10. Karen Khachanov 3.190

Puntos que defienden Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Carlos Alcaraz (300 puntos)

- 1/8 de final Másters 1.000 París - Bercy (100 puntos)

- Round Robin Nitto ATP Finals (200 puntos).

Jannik Sinner (1.500 puntos)

- Campeón Nitto ATP Finals (1.500 puntos).

