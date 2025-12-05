El Ministerio de Agricultura investiga si el virus de la peste porcina podría venir de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha abierto una nueva investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) en Cataluña tras haber recibido el informe de laboratorio de referencia de la UE.

El hallazgo de dicho virus, similar al que circuló en Georgia en el año 2007, "no excluye" que "su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

Según detalla Agricultura, los virus que circulan entre los Estados miembros pertenecen al grupo genético 2-28 y no al nuevo grupo genético 29, predominante en la provincia de Barcelona.

Asimismo, del informe se traslada la posibilidad de que la raíz del virus "no esté en animales o productos de origen animalprovenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección".

Por este motivo, MAPA detalla en su comunicado que se le ha trasladado al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil "la necesidad" de investigar los hechos, además de iniciarse un procedimiento de investigación del origen del virus.

Esta investigación es complementaria a la puesta en marcha el pasado 28 de noviembre cuando se detectó el brote de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallés.

MAPA crea un comité científico para seguir el virus de la peste porcina

Asimismo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado un comité científico para el asesoramiento del brote. Todo ello, una semana después de que de la aparición de primeros casos positivos en jabalíes en Cerdanyola del Vallés.

De esta forma, se tratará de realizar un seguimiento de la enfermedad, la cual posee una gran tasa de mortandad entre los animales infectados. Este grupo contará con científicos del ámbito veterinario y ganadero y estará presidido por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño.

Esta decisión viene un día después de que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) haya confirmado cuatro casos positivos de este virus en jabalíes, lo que se confirma un total de 13 animales silvestres con esta enfermedad. Asimismo, MAPA ya informó el pasado 4 de diciembre que se detectaron 37 jabalíes muertos en la zona y sus alrededores que dieron negativo en su resultado.

Queda prohibido acceder al medio natural de los 91 municipios afectados

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha extendido la prohibición de acceder al medio natural a los 91 municipios que forman parte de la zona de riesgo de peste porcina africana (PPA) donde los establecimientos comerciales tendrán que contar con un sistema de desinfección de vehículos.

Para ello, el Govern ha preparado un dispositivo de 700 efectivos compuestos por Mossos, policías locales y bomberos para este fin de semana. Dicha prohibición afecta al parque de Collserola y al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i L'Obac. La resolución llega un día después de que la UE ampliara de 64 a 91 los municipios afectados por el virus.

