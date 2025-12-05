Sorteo Mundial
Sorteo del Mundial 2026 en directo: España conoce a sus rivales | Grupos, cruces y emparejamientos en vivo
Bienvenidos al sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Te contamos todo lo que suceda desde Washington y las selecciones a las que se medirán los de Luis de la Fuente en la fase de grupos.
Lionel Scaloni aparece con la Copa del Mundo
"Recuerdo la final como una final inolvidable, siempre creímos a pesar de las dificultades. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido en la próxima Copa del Mundo", dice el seleccionador argentino. Cómo olvidar la final de Qatar contra Francia.
Donald Trump toma la palabra: "Es uno de los grandes honores de mi vida"
"Hemos salvado miles y miles de vida, en el Congo por ejemplo. Hemos puesto fin a muchas guerras en muchos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran", dice el presidente de Estados Unidos.
"El fútbol es algo impresionante. Se ha logrado algo que nunca hubiéramos pensado. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer Melania. Vamos a ver algo lleno de entusiasmo, va a ser increíble. Hemos trabajado con Canadá y México codo con codo los tres países", se congratula Trump.
Y para terminar aprovecha Donald para echarse flores: "Doy las gracias a quienes han conseguido que el mundo sea más seguro. Hace un año más o menos no éramos el mismo país que somos ahora, gracias a mi liderazgo".
Aparece Donald Trump sobre el escenario en Washington
"En un mundo cada vez más dividido hay que reconocer a aquellos que trabajan para unirlo", dice el vídeo en el que se ha anunciado que Trump recibe el Premio FIFA de la Paz.
Donald Trump recibe el Premio FIFA de la Paz
Infantino aprovecha el acto y el escenario para entregar el Premio FIFA de la Pazal presidente presidente Donald Trump. De hecho, el presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que el mandatario no fuese galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario. El vídeo es toda una hagiografía de Trump, ensalzando el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza. Premio de consolación.
Turno ahora para Robbie Williams y Nicole Scherzinger
Segunda actuación musical de la tarde. Interpretan 'Desire', el nuevo himno de la FIFA. Enseguida terminan los prolegómenos y vamos al turrón.
Infantino lo tiene claro: ¡más de 100 Super Bowl en un mes!
Tres países increíbles, 16 ciudades anfitrionas, 48 selecciones. Un verano increíble que seguirán millones de personas a través de la televisión. "Es como celebrar más de cien Super Bowl en un mes", avisa el presidente de la FIFA. Está flipando el hombre.
"La FIFA es el proveedor oficial de felicidad de la humanidad"
Gianni Infantino se viene un poco arriba sobre el escenario. Tampoco podemos culparle; el Mundial es la leche.
Pide Gianni Infantino un aplauso para Donald y Melania Trump
Toma la palabra el presidente de la FIFA. También saluda a la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney. Todos ellos son los anfitriones de esta Copa del Mundo 2026.
Los cabezazos de Zidane, la Mano de Dios, el gol de Iniesta...
Ahora están reproduciendo un vídeo con algunas de las mejores imágenes de las Copas del Mundo. Pelos de punta...
Brutal actuación de Andrea Bocelli: aplauden Trump e Infantino
Turno ahora para los presentadores Heidi Klum y Kevin Hart.
¡Repasamos los 4 bombos del sorteo de hoy!
En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del' ranking' FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.
Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal compartirán el Bombo 2.
El Bombo 3 estará conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán.
Y en el Bombo 4, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda esperan a otras seis selecciones que se definirán en el clasificatorio de marzo, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.
¡ARRANCA EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026!
El cantante Andrea Bocelli da el pistoletazo de salida en el Kennedy Center de Washington DC con el mítico 'Nessun dorma'. ¡Vamos que nos vaaamos! ¡All'alba vincerò! ¡MUCHA SUERTE, ESPAÑA!
Rafael Louzán, optimista antes del sorteo
"Podemos pensar que esstamos ante una de las mejor selección de este Mundial", ha dicho el presidente de la RFEF Rafael Louzán antes del sorteo.
Luis de la Fuente tiene claro su deseo: "A nivel de sedes me gustaría tener la posibilidad de trabajar en una equidistante para los desplazamientos"; piensa el seleccionador en las largas distancias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Un espectáculo con estrellas del deporte y la música
La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (fútbol americano), Shaquille O'Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey hielo) y Aaron Judge (béisbol).
En paralelo, habrá un espectáculo con los artistas Andrea Bocelli, Village People -autores de 'YMCA', el himno de campaña de Trump-, Robbie Williams y Nicole Scherzinger, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.
Infantino, Trump... ¿y un premio a medida?
El sorteo contará además con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump, aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Infantino aprovechará el acto y el escenario para entregar el Premio FIFA de la Paz, un reconocimiento que todo el mundo espera que sea para Trump. De hecho, el presidente de la FIFA anunció la creación del premio después de que Trump no fuese galardonado con el Nobel de la Paz, con gran decepción por parte del mandatario.
"Será el torneo de fútbol más grande, seguro y extraordinario de la historia", ha afirmado Trump, muy implicado en su organización y que en el Mundial de Clubes de la FIFA ya entregó el trofeo de campeón al Chelsea junto a Infantino.
¿Cuándo conoceremos el calendario final?
Si bien el sorteo del viernes definirá los enfrentamientos en la fase de grupos, el calendario final del torneo, con detalles de estadios y horarios, se dará a conocer el sábado a partir de las 17:00 horas en España.
El camino de España hacia el Mundial
La selección selló su participación en el Mundial tras terminar líder del Grupo E de clasificación por delante de Turquía, Georgia y Bulgaria. Con cinco victorias y un empate, los de Luis de la Fuente llegan invictos a la Copa del Mundo tras anotar 21 goles y encajar solamente dos a lo largo de esta fase. Y es que la Roja lleva 13 ediciones consecutivas sin faltar al gran torneo del fútbol mundial.
Formato 'tenis': España y Argentina en una hipotética final
Además, España y Argentina, las dos selecciones con mejor 'ranking' FIFA, se ubicarán en cuadros opuestos para garantizar que solo puedan cruzarse en la final, en caso de que ambas avancen como primeras de grupo.
El mismo criterio se aplicará a Francia e Inglaterra, tercera y cuarta de la clasificación de la FIFA. El sorteo también evitará que selecciones de la misma confederación -con excepción de la UEFA, con 16 equipos clasificados- queden encuadrados en el mismo grupo.
Estos son los 4 bombos del sorteo
Estos son los cuatro bombos que compondrán los 12 grupos de cuatro selecciones que conformarán la fase inicial:
- Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cuatro clasificados de las Eliminatorias europeas (A, B, C y D) y los dos ganadores de la repesca internacional de la FIFA.
Las pecualiaridades del sorteo: ¿dónde juegan los anfitriones?
México, Canadá y Estados Unidos se identificarán con bolas de colores diferentes y serán asignadas como cabezas de serie a los grupos A, B y D, respectivamente, para garantizar que jugarán sus partidos de la fase de grupos en territorio propio.
La selección mexicana disputará dos partidos en Ciudad de México -entre ellos el inaugural- y uno entremedias en Guadalajara; Canadá jugará el primero en Toronto y los otros dos en Vancouver; mientras que Estados Unidos debutará y cerrará el grupo en Los Ángeles, viajando a Seattle para el segundo.
¿Cómo será el sorteo del Mundial 2026? Con 'formato tenis'
Para el sorteo del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de 2026, la FIFA ha determinado que las selecciones participantes se dividirán en cuatro bombos, de acuerdo con la ubicación de cada país en el ranking.
En principio no habrá más de un equipo de la misma confederación en un mismo grupo, aunque la FIFA aclara que esa regla solo puede romperse en el caso de los equipos UEFA, si bien nunca más de dos en el mismo grupo.
La principal peculiaridad del sorteo es que España y Argentina, las números 1 y 2 del ranking FIFA, solo podrían cruzarse en una hipotética final, siempre y cuando ganen sus respectivos grupos. Lo mismo ocurriría con Francia e Inglaterra, 3 y 4 del ranking FIFA.
Por primera vez habrá dieciseisavos de final
Este elevado número de participantes hará que por primera vez se introduzca la ronda de dieciseisavos de final y que el torneo termine con 104 partidos, 40 más que el Mundial de Catar en 2022.
España, cabeza de serie en el bombo 1
El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 definirá los tres combinados nacionales a los que la selección española se medirá en la primera fase, así como el posible recorrido de los de Luis de la Fuente en el campeonato, que se disputará entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio. España llega al sorteo como cabeza de serie y está ubicada en el bombo 1.
Sorteo del Mundial 2026 en directo: España conoce a sus rivales
¡Cita con la historia en Washington! Hoy empieza por fin la Copa del Mundo 2026 con el sorteo de la fase de grupos. Y es que la FIFA celebra el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este viernes en la ciudad de Washington, con 4 bombos, 48 selecciones -más que nunca- y con el presidente estadounidense, Donald Trump, como invitado especial.
El sorteo arranca a las 12:00 hora local (18:00 hora peninsular española) en The Kennedy Center, el centro cultural nacional de Estados Unidos, cedido por Trump a la FIFA para el evento.
Las 48 selecciones participantes se dividirán en 12 grupos con cuatro en cada uno, una de cada bombo. Durante la previa te vamos a ir desglosando todas las claves del sorteo del Mundial más grande de la historia.
Tic, tac... Te contamos los detalles del sorteo del Mundial 2026 y las selecciones a las que se enfrentarán los de Luis de la Fuente en la fase de grupos. ¡Gracias por acompañarnos una vez más!
