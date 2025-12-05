Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sergio Ramajo, campeón de España de kickboxing inclusivo: "Me veo campeón del mundo"

El salamantino ha conseguido el primer puesto en el campeonato nacional y ya sueña con poder participar en el campeonato internacional y poder cumplir su sueño, ser campeón del mundo.

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

El deporte inclusivo está avanzando a pasos agigantados y culpa de ello lo tienen atletas como Sergio Ramojo, que se ha proclamado campeón de K1, Muay Thai y Para & Inclusive Kickboxing en La Nucia, Alicante. El salamantino realizó una actuación que rozó la perfección y los jueces así lo valoraron, calificando su prueba en un 9,5 sobre 10.

"Voy a ir consiguiendo lo que me proponga, me veo campeón del mundo"

Sergio Ramajo

Pero este éxito viene de muchos años atrás. Hace 8 años Sergio acudió a la Escuela Élite de Kickboxing en Salamanca y tuvo un amor a primera vista; en ese momento tuvo claro cuál iba a ser su dedicación. Aunque Ramojo no solo practica kickboxing, ya que por la mañana trabaja en una tienda de ropa de su ciudad.

A pesar de alzarse con el primer puesto en el Campeonato Nacional, su ambición llega a otro nivel: "Voy a ir consiguiendo lo que me proponga, me veo campeón del mundo", asegura en una entrevista a Antena 3 Deportes.

buenos resultados no se pueden entender sin ver la conexión que tiene con Manuel García, su entrenador, quien nos ha destacado la profesionalidad de Sergio: "Siempre ha sido un ejemplo en cada grupo que ha pasado, es muy disciplinado".

Supera a sus compañeros

Dentro del equipo, Sergio no es que sea uno más, sino que en muchas ocasiones es capaz de superar a sus compañeros: "Por ejemplo en el grupo de cadetes alucinan con él, porque le ven hacer cosas que ellos todavía no son capaces", afirma el entrenador del nuevo campeón de España.

Parte de la influencia de la mentalidad de Sergio la tiene el nuevo plata mundial de kickboxing y actual campeón de Europa y del Mundo en Full Contact -67 kg, Jaime Lizana, que es un ejemplo a seguir tanto dentro como fuera del deporte para Sergio.

Este primer puesto de Sergio en el campeonato nacional es solo el comienzo de una historia que acaba de empezar pero tiene un camino infinito.

