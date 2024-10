En cuánto dinero está valorada la raqueta de oro que le regalaron a Rafa Nadal en el Six Kings Slam

Rafa Nadal pudo haber jugado este sábado el último partido individual de su carrera. El balear de 38 años se enfrentó a Novak Djokovic en el capítulo 61 (no contó como oficial) de su histórica rivalidad y terminó cayendo con honores y dejando una muy buena imagen en el segundo set (6-2 y 7-6 en una hora y media).

Ambos jugadores se abrazaron cariñosamente en la red y después intercambiaron unos emotivos elogios antes de que Turki Al sheikh, asesor de la Corte Real de Arabia Saudí y promotor de este torneo de exhibición, entregara al español un maletín que contenía en su interior una ostentosa raqueta de tenis completamente bañada en oro.

¿En cuánto dinero está valorada la raqueta de oro?

Un regalo de homenaje a la altura de uno de los mejores tenistas de la historia, la raqueta, bañada en oro macizo y 'construida' a tamaño real, se calcula que está valorada en unos 250.000 euros. Una cantidad que, además, se puede sumar al millonario cheque que recibieron los seis jugadores del Six Kings Slam (Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev y Rune) por el solo hecho de participar: 1'5 millones de dólares.

Además, los jugadores que fueron pasando rondas recibieron todavía más dinero, en el caso de Nadal, por ejemplo, ya estaba clasificado para las semifinales -al igual que Djokovic, pero perdió los dos partidos que disputó (ante Alcaraz en semisy ante el serbio por el tercer y cuarto puesto). No obstante, el ganador de 22 Grand Slams se adjudicó más dinero solamente por jugar el encuentro de ayer ante el gran rival de su carrera.

Por lo tanto, es más que posible que Rafa Nadal, entre la raqueta de oro (pesaba unos 3 kilos) y el premio, se llevara unos 2 millones de dólares por participar en el Six Kings Slam, el torneo de exhibición más importante de la historia hecho por y para él. Es más, este evento estaba previsto que se disputase a principios de año pero se tuvo que posponer por la desafortunada lesión del español en Brisbane.

Sinner sigue siendo el rey

En cuanto al torneo, fue Jannik Sinner el que volvió a demostrar por qué es el indiscutible número 1 del mundo en 2024. El italiano remontó a Carlos Alcaraz en la final y por fin consiguió doblegar al murciano tras perder los tres partidos que han jugado esta temporada (Indian Wells, Roland Garros y Pekín). Es un año histórico para el transalpino, a la altura de tantos que firmó el Big Three durante los últimos 20 años: ha ganado 8 títulos (Open de Australia, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open, Shanghái y Six Kings Slam) y 7 de las 8 finales (perdió ante Alcaraz en Pekín), además solo ha perdido 6 de los 74 partidos de la campaña (contando con el Six Kings Slam). Sinner se llevó el premio gordo: 6 millones de dólares por conquistar el torneo.

