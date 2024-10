El último baile de Nadal y Djokovic: así animó el serbio a Rafa para que bailase con él en una fiesta en Riad

Preciosa y divertida secuencia la que se vivió este pasado viernes en la noche saudí entre Nadal y Djokovic. Los seis participantes de la Six Kings Slam (Rune y Medvedev ya 'eliminados') disfrutaron de un día de descanso, turismo e incluso bailes locales con los saudíes en Riad.

No obstante, la imagen de la noche la protagonizaron los dos mejores tenistas de todos los tiempos -con permiso de Roger- y que hoy volverán a enfrentarse, ya por última vez en su carrera, por el tercer y cuarto puesto del torneo de exhibición (capítulo 61º) y que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes.

Djokovic insistiendo a Nadal para que bailara con él

La imagen no fue otra que ver a Djokovic, muy animado con los bailes locales y siempre uno de los jugadores más divertidos y graciosos fuera de la cancha, insistiendo una y otra vez a Rafa Nadal para que bailara con él y el resto de jugadores mientras el español, que sujetaba en sus brazos a su hijo, se negaba una y otra vez. No es la faceta preferida del balear, pero ante la 'presión' e insistencia del serbio no le quedó otra que unirse a la celebración entre risas. Y no se lo pasó nada mal...

Los seis se echaron a bailar en un momento para el recuerdo

Minutos después, ya con los seis jugadores en la improvisada pista de baile, se desató la locura. Nadal comenzó a soltarse, Djokovic haciendo sus pasos y Alcaraz disfrutando como un niño pequeño mientras bailaba con sus ídolos y rivales. Y es que, al menos, lo que ha conseguido esta exhibición en Arabia -criticada por muchos- es generar un muy buen ambiente entre estos seis cracks (Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner, Medvedev y Rune) dentro y fuera de la pista. Además, este viernes fue el único día libre que tuvieron durante la exhibición y lo aprovecharon como es debido: turismo, descanso, visitas, cena, bailes...

Último Nadal-Djokovic y finalísima entre Alcaraz y Sinner

La acción, eso sí, volverá este sábado con dos partidos antológicos. El primer plato será el enfrentamiento número 61 entre Nadal y Djokovic, este sí que sí el último de sus carreras, por el tercer y cuarto puesto. Español y serbio se vieron las caras recientemente en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París en un partido que finalizó con una clara victoria de Novak.

Por otra parte, justo después de que termine este duelo arrancará la final del Six Kings Slam entre los dos mejores jugadores del planeta, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos lucharán por el trofeo y el jugoso premio económico: 6 millones de euros al ganador. El murciano ha ganado 4 títulos en 2024 (Indian Wells, Roland Garros, Wimbledon y Pekín) y buscará su cuarta victoria en cuatro partidos ante Sinner en esta campaña. El italiano, número 1 del mundo, ha sido el mejor de 2024 sin lugar a dudas: 7 títulos (Open de Australia, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open y Shanghái).

Consulta aquí los horarios, detalles y dónde ver los dos partidos de hoy.

