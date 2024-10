Rafa Nadal, alucinado tras su partido ante Alcaraz en Arabia: "Es un animal..."

El último Nadal-Alcaraz ya es historia del tenis. Fueron pocos los afortunados de poder presenciarlo en directo -unos 8.000- y el resto se tuvo que conformar con verlo desde casa. Pero valió la pena. El alumno, como se esperaba, ganó al maestro sin titubear. Y es que Carlitos juega a otro nivel, a años luz de lo que es capaz de aguantar la leyenda de 38 años, pero el murciano supo competir y 'dejar' jugar a su ídolo, que cayó por un doble 6-3 dejando todavía alguna seña de que no ha perdido el toque, y de que nunca lo perderá.

Rafa da la cara, deja destellos pero no es rival para Carlos

Risas y complicidad antes de saltar a la pista, pero una vez en ella y sin dejar a un lado que se trataba de una exhibición -aunque con muchísimo dinero en juego-, ambos sabían lo que tenían que hacer y sobre todo, de lo que eran capaces. Especialmente el balear, inactivo desde que perdiera en los dobles olímpicos con Alcaraz (31 de julio), era consciente de que su cuerpo y su raqueta daban para lo que daban. Compitió bien, mejor incluso de lo que algunos auguraban, pero es que Rafa sigue gozando de esos dos, tres golpes marca de la casa: saque abierto de zurdo, derecha imprevisible que esconde hasta el último gesto, un par de voleas y su aura, capaz de echar para atrás al mismísimo Carlitos en determinadas situaciones. Aura, respeto, cierto miedo, llámenlo como quieran.

Alcaraz jugó a medio gas y le dio de sobra, no cedió ni una sola bola de break y mantuvo controlado el partido de principio a fin. El dominó y Rafa dejó los destellos, Carlitos aceptó que el público quería ver y disfrutar de su ídolo, y hasta para eso supo cómo jugar determinados puntos... La victoria nunca corrió peligro, pero ambos dejaron bonitos intercambios y prácticamente, como si lo hubiesen 'pactado', dejaron una carta de winners (15 a 13 de Carlos) y errores no forzados (10 a 11 de Nadal) casi idéntica. Tras 1:18 de partido se saludaron cariñosamente en la red y dejaron atrás la poca tensión que merecía el partido. Era momento de deshacerse en elogios el uno con el otro. Dos leyendas que se pasan el testigo. El aprendiz dejó de serlo hace mucho tiempo.

Nadal: "Lo he intentado pero Alcaraz es una animal"

"Él ha sido demasiado bueno y está jugando fantástico en los últimos años. Yo lo he intentando, pero no ha sido suficiente con un animal", dijo entre risas el ganador de 22 Grand Slams durante la entrevista a pie de pista con Carlitos a su vera. "Me decían hace tiempo de que venía alguien muy bueno y cuando entrenamos por primera vez en Australia me di cuenta de que tenía cosas que no tenían los otros", apuntó el balear sobre el momento en el que se dio cuenta de la calidad del tenista de El Palmar.

"¿La Davis? No es mi despedida, es la Copa Davis... que va muy por delante de todo, solo jugaré si el capitán me ve listo"

Nadal también dejó claro que está "100% seguro" de haber tomado la mejor decisión (retirarse tras la Davis), aunque se dio más tiempo del que hubiese pensado: "Quería tenerlo claro porque es un cambio radical de vida". Además, se mostró humilde y realista a la hora de hablar sobre las finales de la Copa Davis: "No es mi despedida, es la Copa Davis, que va muy por delante de mi despedida. A partir de ahí, si estoy listo, y el capitán me ve mejor que a mis compañeros y me va a poner, bien. Si no, yo soy el primero que me va a querer asumir una cosa que no le gusta".

El cinco veces ganador de la Copa Davis podría disputar uno de los dos partidos individuales ante Holanda en el primer cruce y para eso tendrá que seguir preparándose en las próximas semanas: "Quiero estar listo". Alcaraz jugará el otro y en dobles estará seguro Marcel Granollers, la duda existe en el tenista que le acompañe (el propio Alcaraz, Carreño o incluso Nadal). Bautista parte como otra alternativa fiable en los individuales.

Alcaraz-Sinner, la final; Nadal-Djokovic, 3º puesto

En lo referente al Six Kings Slam, este sábado se disputará la final entre Alcaraz y Sinner -que batió en tres sets a Djokovic-, y el partido por el tercer y cuarto puesto entre el serbio y Rafa Nadal, otro encuentro esperado por todo el mundo del tenis tras el recientemente disputado en segunda ronda de los Juegos Olímpicos.

